Phần lớn nhân viên VOA bị cho nghỉ việc sau chỉ thị của Tổng thống Donald Trump

Photo : YONHAP News

Giám đốc Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) Michael Abramowitz ngày 15/3 (giờ địa phương) cho biết phần lớn trong tổng số 1.300 nhân viên VOA, bao gồm cả bản thân và các phóng viên, nhà sản xuất chương trình, nhân viên hỗ trợ, đã bị cho nghỉ việc vào cùng ngày.Ông này nhấn mạnh VOA đã đóng vai trò truyền đi thông tin từ nước Mỹ tới những người đang sống dưới chế độ độc tài, cung cấp thời sự và tin tức một cách khách quan và công bằng, thúc đẩy tự do và dân chủ trên toàn thế giới. Ông lấy làm tiếc vì lần đầu tiên một kênh phát thanh nổi tiếng phải im lặng sau 83 năm.VOA (Voice of America) được thành lập vào năm 1942, nhằm đối phó với các hoạt động tuyên truyền của Đức quốc xã, sau đó dần mở rộng phạm vi hoạt động sang các khu vực khác trên thế giới. Hiện nay, VOA cung cấp tin tức bằng 48 ngôn ngữ cho 360 triệu người dân toàn cầu hàng tuần.Theo hãng tin Reuters (Anh), Trưởng văn phòng đại diện của VOA tại Seoul William Gallo ngày 15/3 (giờ địa phương) cho biết ông đã bị chặn không được tiếp cận hệ thống và tài khoản của công ty. Cùng ngày, trên trang chủ VOA tiếng Hàn thông báo về việc không thể cung cấp dịch vụ tại Hàn Quốc do tình hình nội bộ.Các nhân viên của VOA nghỉ việc là do Tổng thống Donald Trump một ngày trước đã ra Sắc lệnh hành chính, chỉ thị phải thu hẹp tối đa Cơ quan Truyền thông toàn cầu Mỹ (USAGM), ngoại trừ chức năng và nhân lực tối thiểu cần thiết theo quy định pháp luật.USAGM là một cơ quan Chính phủ độc lập, được thành lập nhằm truyền tải tư tưởng tự do, dân chủ tới toàn thế giới, hiện đang điều hành 6 kênh trong đó có VOA. Ngân sách năm 2024 của cơ quan này là 886 triệu USD, với khoảng 3.500 nhân viên.Đài châu Á tự do (RFA) cũng thuộc USAGM thì tập trung đưa tin tức nội bộ tại các quốc gia đang bị kiểm soát ngôn luận như Bắc Triều Tiên, Trung Quốc tới cộng đồng quốc tế, đồng thời truyền đạt lập trường của Mỹ, tin tức của cộng đồng quốc tế tới các nước đó, hay Đài châu Âu tự do (RFE) cũng bị cắt nguồn tài trợ theo thông tin từ hãng tin trên.Việc các kênh VOA, RFA trên thực tế bị dừng hoạt động chỉ sau một lời phát ngôn của Tổng thống Trump khiến nhiều ý kiến chỉ ra rằng tự do ngôn luận của Mỹ đang đi lùi.Câu lạc bộ báo chí quốc gia Mỹ (NPC) có trụ sở tại Washington đã ra tuyên bố nhấn mạnh trong hàng chục năm qua, VOA đã cung cấp dịch vụ báo chí độc lập dựa trên sự thật tới độc giả trên toàn thế giới, chủ yếu tại những nơi không có tự do ngôn luận.Tổ chức Phóng viên không biên giới (RSF) có trụ sở tại Paris (Pháp) thì chỉ trích Tổng thống Trump đang đe dọa tự do ngôn luận trên toàn thế giới, phủ nhận lịch sử ủng hộ dòng chảy tự do thông tin hơn 80 năm qua của Mỹ.