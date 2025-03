Viện AI LG sắp công bố mô hình trí tuệ nhân tạo suy luận đầu tiên của Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Viện nghiên cứu trí tuệ nhân tạo AI LG của Hàn Quốc ngày 18/3 cho biết sẽ trình làng "EXAONE Deep", mô hình trí tuệ nhân tạo suy luận do viện tự phát triển, tại hội thảo nhà phát triển (GTC) thường niên do tập đoàn Nvidia (Mỹ) tổ chức cho tới hết ngày 21/3 (giờ địa phương).Viện AI LG giải thích đây là mô hình đầu tiên trong nước có thể cạnh tranh với các mô hình AI suy luận trên toàn cầu.Hiện nay, chỉ có một số ít doanh nghiệp trên thế giới phát triển AI suy luận, đều là những doanh nghiệp sở hữu mô hình nền tảng như OpenAI và Google (Mỹ), DeepSeek và Alibaba (Trung Quốc).Viện nghiên cứu cũng công khai mã nguồn mở của mô hình nhẹ "EXAONE Deep-7.8B" và mô hình chạy trên thiết bị "EXAONE Deep-2.4B", là những mô hình được phát triển song song với "EXAONE Deep-32B" (mô hình có 32 tỷ tham số).Viện nghiên cứu khẳng định "EXAONE Deep-32B" dù chỉ có số lượng tham số bằng 5% của DeepSeek R1 (607,1 tỷ tham số), nhưng thể hiện tính năng ưu việt so với các mô hình của Mỹ và Trung Quốc. Đặc biệt, "EXAONE Deep" đã chứng minh được tính ưu việt trong khả năng giải các bài toán và vấn đề khoa học phức tạp, cũng như về năng lực tư duy logic và giải quyết vấn đề.Viện nghiên cứu này nhấn mạnh điểm cốt lõi trong công nghệ AI của LG đó là giảm mạnh kích thước của mô hình, nhưng vẫn duy trì được tính năng. Viện nghiên cứu có kế hoạch cùng các công ty thành viên của tập đoàn LG như điện tử LG, hãng viễn thông LG U+ nâng cấp mô hình để dẫn đầu thị trường AI trên thiết bị.