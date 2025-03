Thành phố Seoul mở rộng khu vực kiểm soát về giao dịch nhà ở

Photo : YONHAP News

Chính quyền thành phố Seoul ngày 19/3 đã mở phiên thẩm định của Ủy ban quy hoạch đô thị, chỉ định hơn 2.200 chung cư thuộc 4 quận Gangnam, Seocho, Songpa và Yongsan (tổng diện tích 110,65 km²) là "Khu vực cấp phép giao dịch đất đai", hiệu lực trong vòng 6 tháng từ ngày 24/3 - 30/9.Chính quyền thành phố Seoul sẽ tiếp tục xem xét về số lượng các giao dịch nhà ở và giá nhà tại đây để quyết định có gia hạn thời gian chỉ định hay không. Theo đó, diện tích "Khu vực cấp phép giao dịch đất đai" tại Seoul được tăng lên thành 163,96 km², tương đương 27% tổng diện tích thủ đô (605,24 km²).Vào ngày 12/2 vừa qua, thành phố Seoul đã lần đầu dỡ bỏ "Khu vực cấp phép giao địch dất đai" đối với những chung cư nằm ở 4 phường gồm Jamsil (quận Songpa) Samsung, Daechi, Cheongdam (quận Gangnam) sau 5 năm, nhưng lại lật ngược quyết định sau hơn một tháng, thậm chí còn mở rộng hơn diện tích.Thị trưởng Oh Se-hoon giải thích kể từ sau khi dỡ bỏ "Khu vực cấp phép giao dịch đất đai", thị trường bất động sản tập trung ở khu vực Gangnam đã biến động mạnh. Ông xin lỗi người dân vì đã liên tục có những sự điều chỉnh như vừa rồi.Thêm vào đó, bước sang tháng 3, số lượng giao dịch đăng ký mua bán nhà tại khu vực được dỡ bỏ quy định đã tăng vọt, tập trung là các giao dịch mang tính chất đầu cơ tại ba quận Seocho, Ganngam, Songpa, nên thành phố buộc phải điều chỉnh lại về chính sách.Tuy nhiên, Thị trưởng Oh khẳng định sẽ chỉ áp dụng chế độ này một cách tối thiểu trong các tình huống bất khả kháng. Nhưng nếu thị trường bị đầu cơ, độc quyền quá mức thì sẽ cần sự can thiệp của chính quyền.Bộ trưởng Địa chính và giao thông Park Sang-woo thì nhấn mạnh nếu giá nhà tiếp tục leo thang nghiêm trọng hơn nữa hoặc xu hướng tăng lan sang cả các nơi khác thì Bộ sẽ tích cực xem xét phương án chỉ định thêm "Khu vực điều chỉnh" và "Khu vực quá nóng về đầu cơ", hiện đang được quy định với 4 quận Seocho, Ganngam, Songpa và Yongsan.Mặt khác, vào cùng ngày, Bộ Địa chính và giao thông, thành phố Seoul, Bộ Kế hoạch và tài chính, Ủy ban Giám sát tài chính (FSC), Ngân hàng trung ương (BOK) đã nhóm họp và công bố phương án ổn định thị trường nhà ở.Chính phủ quyết định tăng cường hệ thống quản lý nợ hộ gia đình như nợ thế chấp nhà, quản lý chặt chẽ khoản vay dành cho các đối tượng sở hữu nhiều nhà ở hoặc những nhà đầu cơ.Bộ Địa chính và chính quyền thành phố Seoul sẽ lập ra nhóm rà soát chung để điều tra về các hành vi thông đồng thao túng giá nhà, các giao dịch khả nghi, liên tục điều tra về xuất xứ nguồn tiền mua nhà tại các khu vực chính ở thủ đô Seoul. Nếu thị trường tiếp tục bất ổn, Chính phủ sẽ xem xét các phương án đa dạng khác như về tài chính, thuế, vốn vay chính sách, tìm kiếm các biện pháp đặc biệt khác.