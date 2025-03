Photo : YONHAP News

Nối tiếp sự thành công của sê-ri phim đình đám "Trò chơi con mực", bộ phim "Khi cuộc đời cho bạn qủa quýt" (When Life Gives You Tangerines ) của Hàn Quốc chiếu trên nền tảng Netflix đang tiếp tục gây sốt toàn cầu.Netflix ngày 19/3 công bố bộ phim của đạo diễn Kim Won-seok đã thu hút 6 triệu lượt xem trong tuần thứ hai sau khi phát sóng, xếp thứ hai ở hạng mục "10 sê-ri phim truyền hình toàn cầu không phải tiếng Anh". Lượt xem được tính bằng tổng thời gian xem của khán giả chia cho tổng thời lượng phát sóng.Không chỉ được yêu mến tại Hàn Quốc, phim còn đứng trong Top 10 ở 41 quốc gia và vùng lãnh thổ như Brazil, Chile, Mexico, Thổ Nhĩ Kỳ.Phim vẽ nên cuộc đời của Aesun (do IU thủ vai hồi trẻ và Moon So-ri lúc trung niên) cùng chồng cô là Yang Gwan-sik (Park Bo-geom đóng hồi trẻ và Park Hae-joon lúc trung niên), những con người sinh ra tại hòn đảo Jeju những năm 1960. Phim gồm 16 tập, được phát hành theo từng phần, mỗi phần gồm bốn tập, đại diện cho các mùa xuân, hạ, thu, đông.Đặc biệt, bộ phim giành được sự yêu mến của khán giả nhờ những câu thoại thấm thía, tái hiện lại khung cảnh Jeju thập niên 60 và Jeju thập niên 80 của thế kỷ trước.Mặt khác, phần ba của phim kể về cuộc sống đại học của Geum-myeong (tiếp tục do IU thủ vai), con gái của Aesun và Gwansik, sẽ được phát trên Netflix vào ngày 21/3.