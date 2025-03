Hàn Quốc và Malaysia nhất trí cùng nỗ lực phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc và Malaysia ngày 19/3 đã tổ chức Đối thoại chính sách quốc phòng song phương lần thứ hai tại Seoul, đánh giá tình hình an ninh khu vực và thảo luận các phương án thúc đẩy hợp tác quốc phòng và công nghiệp quốc phòng giữa hai nước.Đối thoại chính sách quốc phòng Hàn-Malaysia là cơ chế tham vấn định kỳ được thiết lập vào tháng 1 năm ngoái. Đại diện hai nước tham dự cuộc họp cùng ngày gồm quan chức phụ trách chính sách quốc tế thuộc Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Lee Seung-beom và Trợ lý Thứ trưởng phụ trách chính sách Bộ Quốc phòng Malaysia Mohd Yani bin Daud.Hai bên bày tỏ lo ngại việc Bắc Triều Tiên điều quân hỗ trợ Nga có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình an ninh trên bán đảo Hàn Quốc và khu vực. Quan chức Malaysia cũng bày tỏ sự ủng hộ trong việc lên án các hành động khiêu khích, các chương trình hạt nhân và tên lửa của miền Bắc.Quan chức hai nước nhất trí sẽ cùng nỗ lực để phi hạt nhân hóa hoàn toàn miền Bắc và thực thi nghiêm túc các nghị quyết cấm vận đối với Bắc Triều Tiên của Liên hợp quốc.Ngoài ra, hai bên đánh giá hợp tác quốc phòng song phương đã phát triển mạnh mẽ sau khi Hàn Quốc xuất khẩu máy bay chiến đấu hạng nhẹ FA-50 sang Malaysia vào năm 2023. Trong thời gian tới, hai bên sẽ tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực khoa học công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI) và không gian mạng, an ninh hàng hải, công nghiệp quốc phòng và quân nhu.Đối thoại chính sách quốc phòng Hàn-Malaysia lần thứ ba dự kiến sẽ được tổ chức tại Malaysia vào năm sau.