Viện Kiểm sát khám xét nhà và văn phòng làm việc của Thị trưởng Seoul

Photo : YONHAP News

Viện Kiểm sát khu vực Trung Seoul sáng ngày 20/3 đã cử các công tố viên và điều tra viên tới nơi ở, văn phòng và nhà công vụ của Thị trưởng Seoul Oh Se-hoon, thu thập tài liệu liên quan tới nghi ngờ vi phạm Luật quỹ chính trị. Cùng với đó, nơi ở của cựu Phó Thị trưởng Seoul Kang Cheol-won cũng bị khám xét.Thị trưởng Oh bị cáo buộc đã được thanh toán thay chi phí thăm dò dư luận trong cuộc bầu cử bổ sung, bầu ra Thị trưởng Seoul năm 2021 từ một doanh nhân tên Kim Han-jeong. Trọng tâm của nghi ngờ là doanh nhân họ Kim, người tài trợ cho Thị trưởng Oh, đã ủy thác Viện nghiên cứu Hàn Quốc tương lai thăm dò ý kiến liên quan tới ông Oh trong đợt bầu cử năm 2021. Viện nghiên cứu này trên thực tế được cho là do nhân vật môi giới chính trị Myung Tae-kyun đứng sau điều hành. Doanh nhân họ Kim khi đó đã trả chi phí thăm dò ý kiến là 33 triệu won (22.600 USD).Trước đó, Viện Kiểm sát ngày 26/2 đã tiến hành khám xét nhà riêng của doanh nhân họ Kim tại Jeju và văn phòng làm việc tại Seoul, ba lần triệu tập điều tra để xác định có phải người này trả thay chi phí thăm dò ý kiến cho Thị trưởng Seoul hay không.Viện Kiểm sát cũng đã triệu tập điều tra một số nhân vật thân cận khác với Thị trưởng Oh với tư cách là nhân chứng, trong đó có cựu Phó Thị trưởng Kang Cheol-won để làm sáng tỏ nghi ngờ.Đặc biệt, cựu Phó Thị trưởng Kang bị nghi ngờ là người dính líu sâu nhất tới cuộc thăm dò ý kiến và nhân vật Myung Tae-kyun, người phụ trách chiến dịch tranh cử của ông Oh khi đó. Do vậy, Viện Kiểm sát tiến hành khám xét cả cựu Phó Thị trưởng để thu thập chứng cứ liên quan.Viện Kiểm sát sẽ tiến hành phân tích những tài liệu thu thập được, rồi sau đó triệu tập điều tra Thị trưởng Oh để làm sáng tỏ nghi ngờ.