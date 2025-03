Báo cáo của Liên hợp quốc yêu cầu bảo vệ nhân quyền cho tù binh Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Trong buổi đối thoại với báo cáo viên đặc biệt về nhân quyền Bắc Triều Tiên tại khuôn khổ khóa họp lần thứ 58 của Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc diễn ra tại Geneva (Thụy Sĩ) ngày 19/3 (giờ địa phương), Báo cáo viên đặc biệt về nhân quyền Bắc Triều Tiên tại Liên hợp quốc Elizabeth Salmon đã chia sẻ nội dung báo cáo được đệ trình lên Hội đồng nhân quyền gần đây.Báo cáo năm nay tập trung vào thực trạng nhân quyền của người dân miền Bắc đang phải đối mặt với tình hình kinh tế và xã hội khó khăn, đồng thời cũng đề cập đến mối liên hệ giữa vấn đề nhân quyền tại miền Bắc với mối quan hệ quân sự Nga-Triều ngày càng được đẩy mạnh, bao gồm việc Bình Nhưỡng điều quân hỗ trợ Matxcơva sau khi hai nước ký kết Hiệp định đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 6 năm ngoái.Mặt khác, báo cáo chỉ ra rằng nghĩa vụ quân sự không phải là một hình thức lao động cưỡng bức, nhưng những điều kiện trong quân đội như khả năng tiếp cận lương thực, y tế và an toàn có thể dẫn đến vi phạm nhân quyền.Ngoài ra, báo cáo còn có nội dung yêu cầu phải bảo vệ cho các tù binh Bắc Triều Tiên bị bắt sống theo luật pháp quốc tế, cảnh báo miền Bắc không được để động thái điều quân hỗ trợ Nga ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh và hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc.Phó Đại sứ Hàn Quốc tại Geneva Song Si-jin đánh giá báo cáo này đã làm rõ mối liên hệ giữa tình hình nhân quyền nghiêm trọng ở Bắc Triều Tiên với các vấn đề an ninh và hòa bình. Ông cũng bày tỏ đồng tình với quan điểm của Báo cáo viên đặc biệt Salmon, nhấn mạnh mọi tù binh cần được bảo vệ theo luật pháp quốc tế.