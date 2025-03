Seoul nỗ lực tìm phương án giải quyết lo ngại của Washington về an ninh công nghệ

Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc Ahn Duk-geun ngày 20/3 đã bắt đầu chuyên thăm Mỹ để thảo luận về các vấn đề liên quan đến chính sách thuế quan của Mỹ và việc Hàn Quốc bị Bộ Năng lượng Mỹ đưa vào danh sách các "quốc gia nhạy cảm".Trả lời phỏng vấn của báo giới tại sân bay quốc tế Incheon, ông Ahn cho biết sẽ nỗ lực tìm kiếm các giải pháp mang tính xây dựng để giải quyết mối lo ngại của Washington về vấn đề an ninh công nghệ, cũng như nhằm tránh những tác động tiêu cực đối với ngành công nghiệp và hợp tác công nghệ của Hàn Quốc.Trong chuyến thăm Washington kéo dài hai ngày, Bộ trưởng Ahn dự kiến sẽ gặp gỡ các quan chức chủ chốt của Mỹ như Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick và Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright. Đây là chuyến thăm Mỹ lần thứ hai của ông Ahn chỉ trong vòng ba tuần, sau chuyến công tác vào cuối tháng 2 vừa qua để thảo luận về thuế quan.Trong cuộc gặp với Bộ trưởng Wright, ông Ahn dự kiến sẽ thảo luận về việc Hàn Quốc bị đưa vào danh sách các "quốc gia nhạy cảm", và vấn đề hợp tác song phương trong lĩnh vực năng lượng như điện hạt nhân, lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR) và các loại khí đốt khác. Về khả năng mở rộng nhập khẩu khí đốt tự nhiên từ Mỹ, Bộ trưởng Ahn chỉ ra rằng hệ thống cung ứng năng lượng của Hàn Quốc hiện đang quá phụ thuộc vào khu vực Trung Đông, nên việc đa dạng hóa nguồn nhập khẩu là điều quan trọng đối với an ninh năng lượng quốc gia. Theo đó, Seoul sẽ tìm kiếm phương án mang tính xây dựng có lợi cho cả hai bên.Về chính sách thuế đối ứng mà Mỹ dự kiến áp dụng từ ngày 2/4 tới, Bộ trưởng Ahn cho biết sẽ cố gắng tìm cách để được miễn thuế, nếu Mỹ vẫn tiếp tục giữ lập trường cứng rắn thì Chính phủ sẽ tiếp tục đàm phán để giảm thiểu tối đa thiệt hại cho ngành công nghiệp. Ông cũng khẳng định sẽ làm rõ về việc liệu Seoul có nằm trong danh sách 15 quốc gia có thặng dư thương mại mà Washington đang để ý tới hay không.Mặt khác, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Tammy Bruce trong buổi họp báo ngày 19/3 (giờ địa phương) cho biết muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Hản Quốc trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học. Quan chức này đã từ chối trả lời câu hỏi về lý do Bộ Năng lượng Mỹ đưa Hàn Quốc vào danh sách các "quốc gia nhạy cảm".