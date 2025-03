Số cặp kết hôn tại Hàn Quốc năm 2024 tăng cao kỷ lục

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 20/3 công bố số liệu cho biết trong năm ngoái, có 222.000 cặp kết hôn, tăng khoảng 29.000 cặp (14,8%) so với một năm trước. Đây là tỷ lệ tăng cao nhất kể từ khi Hàn Quốc bắt đầu lập thống kê liên quan vào năm 1970.Số cặp kết hôn đã giảm 11 năm liên tiếp từ năm 2012, sau đó quay trở lại xu hướng tăng vào năm 2023, và tăng tiếp trong năm 2024.Cục Thống kê phân tích sự tăng mạnh này là bởi hiệu ứng dân số. Số trẻ sơ sinh chào đời đầu thập kỷ 90 của thế kỷ trước ở mức cao, nay những trẻ này đã đến độ tuổi kết hôn là đầu 30 tuổi, dẫn tới số cặp kết hôn tăng. Thêm vào đó còn do ảnh hưởng từ việc nhiều cặp đôi đã trì hoãn kết hôn trong đợt đại dịch COVID-19. Cục Thống kê cũng cho rằng nhận thức của thanh niên về việc kết hôn đang có sự cải thiện theo hướng tích cực.Độ tuổi kết hôn lần đầu bình quân của nam giới là 33,9 tuổi, giảm 0,1 tuổi so với năm 2013, nữ giới là 31,6 tuổi, tăng 0,1 tuổi. Đây là lần đầu tiên độ kết hôn lần đầu của nam giới giảm sau 4 năm kể từ năm 2020. Trong các cặp vợ chồng kết hôn lần đầu, 19,9% trường hợp chồng ít tuổi hơn vợ, mức cao kỷ lục.Trong số các cặp kết hôn trong năm ngoái, có 21.000 cặp kết hôn với người nước ngoài, tăng 5,3% so với một năm trước, chiếm 9,3% tổng số cặp kết hôn.Số cặp ly hôn trong năm 2024 là 91.000 cặp, giảm 1,3%, được phân tích là do số cặp kết hôn đã giảm liên tục trong suốt thời gian qua.