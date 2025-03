Hàn Quốc đặt mục tiêu bồi dưỡng 30.000 nhân tài vũ trụ trong 20 năm tới

Photo : YONHAP News

Cơ quan Hàng không vũ trụ Hàn Quốc (KASA) ngày 19/3 đã tổ chức Hội nghị chiến lược bồi dưỡng nhân tài lần thứ 4 dưới sự chủ trì của Quyền Tổng thống Choi Sang-mok, công bố "Phương án bồi dưỡng nhân tài nhằm tiến vào Top 5 cường quốc vũ trụ".Cơ quan này nhận định rằng trong kỷ nguyên New Space (thời đại không gian do khối tư nhân dẫn dắt), nhân tài là yếu tố cốt lõi để thiết lập hệ sinh thái công nghiệp vũ trụ. Do đó, KASA sẽ đóng vai trò chủ đạo, hợp tác với các ban ngành hữu quan để đầu tư một cách mạnh mẽ, tập trung vào việc mở rộng sự tham gia của thanh thiếu niên, bồi dưỡng nhân tài theo từng nhiệm vụ cụ thể, bồi dưỡng nhân tài tại địa phương. KASA đề ra mục tiêu tăng quy mô bồi dưỡng nhân tài từ 300 người/năm như hiện nay lên 1.500 người/năm.Trước tiên, KASA quyết định sẽ hợp tác với các đài thiên văn để phát triển và vận hành các chương trình đào tạo cho thanh thiếu niên như "Trại hè không gian", hỗ trợ mở rộng các chương trình không gian của khối tư nhân. Để lan tỏa văn hóa vũ trụ, Chính phủ sẽ xây dựng đội ngũ giảng dạy về khoa học công nghệ ở lĩnh vực hàng không vũ trụ, chọn ra "Đại sứ không gian" tương tự như Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA).KASA sẽ liên kết với các chính sách giáo dục của Chính phủ để mở rộng giảng dạy về lĩnh vực hàng không vũ trụ, xây dựng chương trình thực tập cho các sinh viên tại cơ quan này. Để bồi dưỡng nhân tài cho các nhiệm vụ cụ thể như tên lửa đẩy, vệ tinh, KASA sẽ lập phương án bồi dưỡng nhân tài cao cấp theo từng lĩnh vực chính, đồng thời bồi dưỡng nhân tài liên kết với 12 lĩnh vực công nghệ chiến lược quốc gia.Cơ quan Hàng không vũ trụ sẽ xúc tiến chính sách bồi dưỡng nhân tài khu vực, đặt trọng tâm vào ba cụm xây dựng tại thành phố Daejeon, tỉnh Nam Jeolla và Nam Gyeongsang và vành đai ven biển phía Nam; đồng thời xúc tiến mở chuyên ngành liên quan tại các trường đại học ở các địa phương.Cơ quan này sẽ tổ chức các chương trình đào tạo thực tiễn đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp; phát triển các học viện bồi dưỡng nhân tài liên kết với dự án không gian của doanh nghiệp, hỗ trợ chương trình tập huấn liên kết với doanh nghiệp. Ngoài ra, KASA cũng sẽ chỉ định mới các viện nghiên cứu trọng điểm về không gian, để bồi dưỡng nhân lực trung và dài hạn.KASA sẽ cung cấp cơ hội thử nghiệm, thực tập cho nhân lực của các doanh nghiệp khởi nghiệp và doanh nghiệp vũ trụ tại phòng thử nghiệm đốt nhiên liệu của Trung tâm vũ trụ Naro (huyện Goheung, tỉnh Nam Jeolla), hay tại buồng thử nghiệm môi trường không gian cỡ lớn của Viện nghiên cứu hàng không vũ trụ Hàn Quốc (KARI).Cơ quan này sẽ đầu tư cơ sở hạ tầng cỡ lớn theo từng nhiệm vụ vũ trụ, phát triển các nội dung đào tạo, vận hành một nền tảng tổng hợp trực tuyến phục vụ cho việc học tập và xin việc làm của nhân lực trong lĩnh vực vũ trụ. KASA sẽ tham gia vào các dự án nghiên cứu hợp tác quốc tế như mở rộng Chương trình Artemis (dự án đưa con người quay trở lại Mặt trăng) với Mỹ, thúc đẩy giao lưu nhân lực và mở rộng hợp tác với châu Âu, châu Á và Trung Đông.KASA cũng sẽ tăng cường cơ hội tham gia hội nghị quốc tế cho những người làm việc trong ngành công nghiệp vũ trụ, mở rộng hợp tác với các cơ quan hàng không vũ trụ của các nước, xúc tiến bồi dưỡng chuyên gia để ứng phó với các chính sách về hàng không vũ trụ.