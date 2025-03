Tổng nợ quốc gia của Hàn Quốc quý III/2024 vượt mốc 4.200 tỷ USD

Photo : YONHAP News

Theo tài liệu của Ngân hàng thanh toán quốc tế (BIS) công bố ngày 20/3, tín dụng khối phi tài chính tính tới cuối quý III/2024 của Hàn Quốc đạt 6.222.000 tỷ won (4.263,8 tỷ USD). Con số này đã tăng khoảng 250.000 tỷ won (171,3 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2023 và tăng khoảng 55.000 tỷ won (37,7 tỷ USD) so với một quý trước.Trong đó, nợ doanh nghiệp chiếm 2.798.000 tỷ won (1.917,4 tỷ USD), nợ hộ gia đình 2.283.000 tỷ won (1.564,5 tỷ USD) và nợ Chính phủ là 1.141.000 tỷ won (781,9 tỷ USD).Tín dụng khối phi tài chính là tổng khoản nợ của các chủ thể chính trong nền kinh tế như hộ gia đình, doanh nghiệp và Chính phủ dựa trên thống kê về dòng chảy tiền để so sánh giữa các quốc gia. Chỉ số này thường được gọi là tổng nợ quốc gia.Tổng nợ của Hàn Quốc lần đầu tiên vượt mốc 5 triệu tỷ won (3.426,4 tỷ USD) vào thời điểm bùng đại dịch COVID-19 cuối quý I/2021, sau đó tiếp tục gia tăng và cán mốc 6 triệu tỷ won (4.111,7 tỷ USD) vào cuối quý IV/2023.Xét theo từng lĩnh vực, nợ Chính phủ tăng mạnh nhất, từ 1.020.000 tỷ won (699 tỷ USD) vào cuối quý III/2023 lên 1.141.000 tỷ won (781,9 tỷ USD) vào cùng kỳ năm ngoái, tăng 11,8% chỉ trong một năm. Cùng khoảng thời gian này, nợ doanh nghiệp tăng 2,9%, khoảng 80.000 tỷ won (54,8 tỷ USD) và nợ hộ gia đình tăng 21,%, tức khoảng 46.000 tỷ won (31,5 tỷ USD).Tuy nhiên, tỷ lệ tổng nợ trên Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hàn Quốc có xu hướng giảm nhẹ. Tính đến cuối quý III/2024, tỷ lệ này đạt 247,2%, mức thấp nhất kể từ mức 247% quý II/2021.