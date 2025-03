Photo : YONHAP News

Trong bài viết đăng tải trên "National Review", một tạp chí bảo thủ của Mỹ, vào ngày 19/3 (giờ địa phương) Hạ nghị sĩ người Mỹ gốc Hàn Young Kim (đảng Cộng hòa) nhấn mạnh Chính phủ Mỹ không thể xóa bỏ Cơ quan Truyền thông toàn cầu Mỹ (USAGM).Bài viết trên của bà Kim được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump gần đây đã ký Sắc lệnh hành chính, chỉ thị thu gọn bộ máy của USAGM, cơ quan quản lý Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) và Đài châu Á tự do (RFA).Nghị sĩ Kim cho rằng việc cải cách USAGM là cần thiết, nhưng nếu giải thể cơ quan này thì tiếng nói của những người yêu chuộng tự do, chịu sự đàn áp bởi đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, Điện Kremlin, Đại giáo chủ Iran Ayatollah và các chính quyền áp bức khác từ giữa thế kỷ XX, sẽ biến mất.Theo bà Kim, việc ông Trump ký Sắc lệnh hành chính thu hẹp bộ máy của USAGM là một tin vui với các nước Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, Nga và Iran. Việc xóa bỏ cơ quan này không phải là "câu trả lời". Mỹ phải khôi phục mục đích ban đầu của Cơ quan Truyền thông toàn cầu, đó là "quyền lực mềm giúp tăng cường lợi ích của Mỹ".Bà này nhắc tới việc chính quyền đảng Dân chủ trong quá khứ cũng từng đề cập tới việc cần thiết cải cách USAGM. Chính giới Washington đã hình thành sự đồng thuận này từ lâu. Nghị sĩ đảng Cộng hòa nhấn mạnh Mỹ đang trong một cuộc chiến thông tin, nếu sự thật không được phát đi ra toàn thế giới thì sự tuyên truyền và thông tin sai lệch của kẻ thù sẽ lấp đầy lỗ trống đó, và Mỹ sẽ thua trong cuộc chiến này.Bà Kim đặc biệt nhấn mạnh về dịch vụ cung cấp tin tức bằng tiếng Duy Ngô Nhĩ của Đài châu Á tự do (RFA), bởi đây là kênh tin tức độc lập duy nhất không bị đảng Cộng sản Trung Quốc tác động. Đồng thời, RFA cũng từng tiết lộ những sự thật ghê tởm xảy ra trong các cơ sở giam giữ của miền Bắc. RFA được coi như là một kênh tin tức đáng tin cậy tại Trung Quốc, Myanmar, Bắc Triều Tiên, Campuchia. Số lượt truy cập trang web RFA năm ngoái là 257 triệu lượt, tăng 20% so với năm trước.Ngoài ra, Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA), cơ quan được thành lập để đối phó với sự tuyên truyền của Đức Quốc xã trong Thế chiến II, là đài phát thanh quốc tế lớn nhất của Mỹ, hiện đang cung cấp tin tức bằng 50 ngôn ngữ với 354 triệu thính giả đón nghe mỗi tuần. Nghị sĩ Kim nhấn mạnh thay vì xóa bỏ USAGM, Chính phủ Tổng thống Trump nên cải cách cơ quan này, đó mới là con đường đúng đắn để bảo vệ lợi ích của Mỹ.