Tòa án Hiến pháp ấn định phiên xét xử luận tội Thủ tướng Han Duck-soo vào ngày 24/3

Photo : YONHAP News

Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc ngày 20/3 cho biết sẽ mở phiên tòa xét xử luận tội Thủ tướng Han Duck-soo vào lúc 10 giờ sáng ngày 24/3 tới, 87 ngày sau khi dự thảo xúc tiến luận tội ông Han được Quốc hội thông qua vào ngày 27/12 năm ngoái.Như vậy, Thủ tướng Han Duck-soo sẽ nhận được phán quyết của Tòa án Hiến pháp sớm hơn so với Tổng thống Yoon Suk Yeol.Quốc hội lấy lý do luận tội là Thủ tướng Han đã tiếp tay cho Tổng thống Yoon ban bố thiết quân luật vào đêm ngày 3/12 năm ngoái, và việc ông Han từ chối bổ nhiệm thẩm phán Tòa án Hiến pháp. Ngoài ra, Quốc hội cũng cho rằng Thủ tướng Han đã cùng với cựu Chủ tịch đảng Sức mạnh quốc dân Han Dong-hoon nỗ lực thiết lập hệ thống quản lý chung công tác điều hành quốc gia; không yêu cầu đề xuất ứng cử viên công tố viên đặc biệt thường trực điều tra cáo buộc nổi loạn liên quan tới vụ thiết quân luật, hay thay Tổng thống Yoon chủ trì các cuộc họp Nội các và phủ quyết các dự luật về thành lập Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra Tổng thống.Về phần mình, Thủ tướng Han bác bỏ, cho rằng tất cả các lý do luận tội của Quốc hội đều không hợp lý. Ông khẳng định bản thân đã phản đối việc Tổng thống Yoon ban bố thiết quân luật và hoàn toàn không liên quan đến việc huy động quân đội.