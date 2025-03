60% cử tri Hàn Quốc ủng hộ Tòa án ra phán quyết luận tội Tổng thống

Photo : YONHAP News

Các công ty thăm dò ý kiến Embrain Public, Kstat Research, Korea Research và Hankook Research ngày 20/3 công bố kết quả thăm dò ý kiến được tiến hành từ ngày 17-19/3 với 1.003 người trưởng thành trên 18 tuổi toàn quốc.Kết quả cho thấy tỷ lệ ủng hộ Tòa án Hiến pháp ra phán quyết luận tội và bãi nhiệm chức vụ của Tổng thống Yoon Suk Yeol là 60%, tăng 5% so với cuộc khảo sát một tuần trước. Trong khi đó, 35% người khảo sát có ý kiến Tòa án Hiến pháp nên bác luận tội để ông Yoon được khôi phục chức vụ, giảm 4%.Khi được hỏi về kết quả phán quyết của Tòa án, 57% cử tri tin rằng Tòa án Hiến pháp sẽ phán quyết luận tội và bãi nhiệm chức vụ, tăng 4% so với khảo sát trước đó. Ngược lại, tỷ lệ cử tri dự đoán Tòa án sẽ bác luận tội và cho phép ông Yoon khôi phục chức vị giảm 4%, xuống còn 34%.Ngoài ra, 60% người dân Hàn Quốc cho biết tin tưởng vào phán quyết của Tòa án Hiến pháp, tăng 9% so với khảo sát trước; và 36% cử tri bày tỏ sự hoài nghi, giảm 9%.Liên quan đến việc chấp nhận phán quyết của Tòa án Hiến pháp, 55% người tham gia khảo sát cho biết sẽ tuân theo phán quyết của Tòa án ngay cả khi không cùng quan điểm, trong khi 42% khẳng định sẽ không chấp nhận nếu kết quả đi ngược lại quan điểm của cá nhân.Mặt khác, số cử tri cho rằng ông Yoon có cách ứng phó tốt trước các phiên tòa xét xử luận tội chiếm 33%, và số người đánh giá Tổng thống Hàn Quốc chưa làm tốt là 61%.