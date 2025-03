Phe đối lập đề xuất dự thảo luận tội Quyền Tổng thống Choi Sang-mok

Photo : YONHAP News

5 đảng đối lập gồm Dân chủ đồng hành, Đổi mới Tổ quốc, Tiến bộ, Thu nhập cơ bản và Xã hội dân chủ chiều ngày 21/3 đã đề xuất dự thảo luận tội Quyền Tổng thống Choi Sang-mok lên Quốc hội.Trả lời phỏng vấn của phóng viên sau khi đề xuất dự luật, nghị sĩ Kim Yong-min thuộc đảng Dân chủ đồng hành cho biết dự thảo trên nêu rõ 4 lý do luận tội ông Choi.Trước tiên là nghi ngờ ông Choi là đồng phạm với Tổng thống Yoon trong vụ nổi loạn ngày 3/12 năm ngoái. Lý do thứ hai là việc Quyền Tổng thống không bổ nhiệm ứng cử viên thẩm phán Tòa án Hiến pháp Ma Eun-hyuk, mặc dù Tòa án Hiến pháp đã ra phán quyết rằng việc Tổng thống trì hoãn bổ nhiệm ông Ma, người được Quốc hội lựa chọn, là vi hiến và xâm phạm quyền hạn của Quốc hội.Lý do luận tội thứ ba là Quyền Tổng thống không bổ nhiệm thẩm phán Tòa án tối cao Ma Yong-ju. Đây là một vấn đề nghiêm trọng bởi trước khi bị đình chỉ chức vụ, Tổng thống Yoon đã đề nghị Quốc hội mở phiên điều trần kiểm tra tư cách và năng lực đối với ứng cử viên này và đã được Quốc hội đồng ý, nhưng Quyền Tổng thống lại không bổ nhiệm.Lý do cuối cùng là bởi Quyền Tổng thống đã không ủy thác tiến cử ứng cử viên Công tố viên đặc biệt thường trực điều tra vụ thiết quân luật.Với dự thảo trên, đây là lần thứ 30 phe đối lập đề xuất luận tội một quan chức trong nhiệm kỳ Chính phủ Tổng thống Yoon Suk Yeol.Tòa án Hiến pháp thông báo sẽ ra phán quyết vụ luận tội Thủ tướng Han Duck-soo vào ngày 24/3. Ban đầu, một số ý kiến cho rằng việc Tòa án Hiến pháp ấn định ngày ra phán quyết đối với Thủ tướng Han sớm hơn với vụ luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol có thể tác động tới quyết định xúc tiến luận tội Quyền Tổng thống Choi của đảng đối lập.Trong trường hợp Tòa án Hiến pháp bác đề xuất luận tội Thủ tướng Han, thì ông Han sẽ lại tiếp tục giữ chức Quyền Tổng thống, do đó việc luận tội ông Choi cũng không mang lại lợi ích gì. Vậy nhưng rốt cuộc phe đối lập vẫn quyết định xúc tiến luận tội ông Choi. Tuy nhiên, dự thảo đề xuất luận tội sẽ phải trải qua các thủ tục tiếp theo để được trình lên biểu quyết tại phiên họp toàn thể Quốc hội.Chủ tịch Quốc hội Woo Won-shik một mặt cho rằng Quyền Tổng thống đã vi phạm Hiến pháp nghiêm trọng khi không chịu bổ nhiệm ứng cử viên thẩm phán Tòa án Hiến pháp, mặt khác bày tỏ lập trường tiêu cực về việc triệu tập phiên họp toàn thể Quốc hội riêng để thông qua dự thảo luận tội ông Choi.