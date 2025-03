Tòa án Hàn Quốc thẩm định lệnh bắt giam hai quan chức Phòng Cảnh vệ Tổng thống

Photo : KBS News

Tòa án khu vực Tây Seoul sáng ngày 20/3 đã tiến hành thẩm vấn bị can trước khi ban lệnh tạm giam đối với Phó Phòng cảnh vệ Tổng thống Kim Seong-hoon và Trưởng bộ phận An ninh Lee Gwang-woo.Hai quan chức trên bị cáo buộc đã huy động nhân lực của Phòng Cảnh vệ để cản trở Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng thực thi lệnh bắt lần một đối với Tổng thống Yoon Suk Yeol vào tháng 1.Ngoài ra, các quan chức này cũng bị cáo buộc đã điều chỉnh nhân sự bất hợp lý đối với những cán bộ trong Phòng Cảnh vệ từ chối thực hiện chỉ thị cản trở quá trình thực thi lệnh bắt Tổng thống, và chỉ đạo xóa dữ liệu trong điện thoại chống nghe lén của Tổng thống.Được biết, trọng tâm tranh cãi cùng ngày là việc Phòng Cảnh vệ có xem xét sử dụng súng theo chỉ thị của hai quan chức trên nhằm ngăn cản quá trình thực thi lệnh bắt Tổng thống hay không.Phó Phòng Kim lập luận rằng lệnh bắt Tổng thống của Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng là bất hợp pháp, nên không thể cáo buộc ông tội danh cản trở người thi hành công vụ. Theo ông, Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng không có quyền điều tra về tội nổi loạn, nên việc cơ quan này thực thi lệnh bắt là phạm pháp. Do đó, việc Phòng Cảnh vệ cản trở quá trình thực thi lệnh bắt chỉ là chấp hành công vụ một cách chính đáng.Trước đó, Viện Kiểm sát đã đề nghị Tòa án ban lệnh tạm giam đối với hai quan chức trên vào ngày 18/3, sau nhiều lần bác đề nghị của phía Cảnh sát. Tòa án có thể sẽ ra quyết định ban lệnh bắt giam hay không vào tối muộn ngày 21/3.