AMRO dự báo kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng 1,6% trong năm 2025

Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc ngày 21/3 cho biết Văn phòng Nghiên cứu kinh tế vĩ mô ASEAN+3 (AMRO) (gồm các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và ba nước Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản) dự báo kinh tế Hàn Quốc sẽ tăng trưởng 1,6% trong năm 2025.AMRO cho biết kinh tế Hàn Quốc năm 2025 dự kiến sẽ phục hồi trong lĩnh vực tiêu dùng trong nước, tuy nhiên mức tăng trưởng năm nay có thể sẽ chỉ đạt 1,6%, thấp hơn 0,4% so với năm trước, do ảnh hưởng từ chính sách thuế quan của Chính phủ Mỹ.Văn phòng này cũng dự báo tỷ lệ lạm phát sẽ ở mức 1,9%, giảm 0,4% so với năm 2024, nhờ giá lương thực trong nước ổn định và giá năng lượng toàn cầu giảm. Tuy nhiên, xung đột địa chính trị ngày càng căng thẳng tại khu vực Trung Đông và Ukraine, cũng như khí hậu thất thường có thể khiến giá năng lượng và lương thực tăng trở lại.AMRO cũng chỉ ra sự tăng trưởng trì trệ bất ngờ trong các nền kinh tế lớn như Mỹ, châu Âu và Trung Quốc; việc Washington tăng mạnh thuế quan; và tình hình chính trị bất ổn trong nước có thể làm thu hẹp tâm lý tiêu dùng và doanh nghiệp, gây rủi ro đối với nền kinh tế Hàn Quốc.Ngoài ra, Văn phòng nghiên cứu này còn bày tỏ lo ngại về khả năng trả nợ của các đối tượng còn chịu ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19 như doanh nghiệp vừa và nhỏ, tiểu thương, hộ kinh doanh cá thể và các hộ gia đình thu nhập thấp. Cơ quan này cũng cảnh báo về rủi ro liên quan đến các khoản cho vay của tổ chức tài chính phi ngân hàng đối với dự án bất động sản (PF).Về chính sách kinh tế của Hàn Quốc, AMRO đánh giá việc nới lỏng chính sách tiền tệ sau giai đoạn thắt chặt gần đây sẽ góp phần phục hồi tiêu dùng trong nước. Đối với chính sách tài khóa, AMRO khuyến nghị Hàn Quốc cần đảm bảo tính bền vững về mặt tài chính để tăng khả năng ứng phó trong bối cảnh kinh tế bất ổn; tăng cường quy chế tài khóa thông qua luật hóa nguyên tắc tài khóa; nâng cao hiệu quả chi tiêu và mở rộng nguồn thu.