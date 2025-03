Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc bác luận tội Thủ tướng Han Duck-soo

Photo : YONHAP News

Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc sáng ngày 24/3 đã bác đề nghị của Quốc hội về việc luận tội Thủ tướng Han Duck-soo. Theo đó, ông Han được khôi phục chức vụ, quay trở lại giữ vị trí Quyền Tổng thống.Trong tổng số 8 thẩm phán, có 5 người bác luận tội, 1 người chấp thuận, 2 người cho rằng đơn đề nghị của Quốc hội không đủ điều kiện.Trong số 5 thẩm phán bác luận tội, 4 người đồng tình rằng việc ông Han trì hoãn bổ nhiệm các ứng cử viên Tòa án Hiến pháp do Quốc hội bầu ra là vi phạm Hiến pháp và pháp luật, nhưng không thể kết luận hành động này đã phản bội lòng tin của người dân, là lý do chính đáng để bãi nhiệm Thủ tướng.Tòa án Hiến pháp cũng không chấp nhận lý do luận tội khác mà Quốc hội nêu ra, đó là ông Han đã thông đồng hoặc dung túng, tiếp tay cho lệnh thiết quân luật ngày 3/12 năm ngoái của Tổng thống Yoon Suk Yeol.Bên cạnh đó, Tòa án Hiến pháp cũng không chấp nhận lập luận của phía Thủ tướng rằng dự thảo đề xuất luận tội đối với ông lẽ ra phải áp dụng tiêu chuẩn tương tự với Tổng thống là 200 nghị sĩ tham gia bỏ phiếu, chứ không phải tiêu chuẩn với Thủ tướng (151 nghị sĩ). Tòa án cho rằng do ông Han chỉ đang giữ chức Quyền Tổng thống, nên dự thảo luận tội của Quốc hội áp dụng tiêu chuẩn với vị trí Thủ tướng là thỏa đáng.Quốc hội Hàn Quốc đã đề xuất luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol lên Tòa án Hiến pháp vào ngày 14/12 ngoái, rồi sau đó tiếp tục đề xuất luận tội Thủ tướng Han vào ngày 27/12, khi ông đang giữ chức Quyền Tổng thống. Ông Han là quan chức cấp cao đầu tiên liên quan tới vụ thiết quân luật đang bị xét xử hình sự và luận tội được nhận phán quyết từ cơ quan tư pháp.