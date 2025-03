Nhiều vụ cháy rừng tại Hàn Quốc gây thiệt hại lớn

Photo : YONHAP News

Quyền Tổng thống Hàn Quốc Choi Sang-mok ngày 23/3 đã chủ trì cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương nhằm đối phó với các vụ cháy rừng, yêu cầu các ban ngành chức năng huy động tất cả nhân lực hành chính để tăng cường tuần tra, hướng dẫn và kiểm soát tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra cháy rừng.Ông Choi kêu gọi lực lượng cứu hỏa trên không và mặt đất chú ý đến vấn đề an toàn trong quá trình làm nhiệm vụ, cũng như yêu cầu chính quyền địa phương trên toàn quốc lập các kế hoạch sơ tán sớm cho các cơ sở dễ bị ảnh hưởng như viện dưỡng lão và cơ sở dành cho người khuyết tật tại các khu vực có nguy cơ cháy rừng. Quyền Tổng thống cũng kêu gọi người dân tuyệt đối không được mang vật dễ cháy vào rừng hay đi tảo mộ, cũng như đốt các phế phẩm nông nghiệp.Trước việc các vụ cháy rừng liên tiếp xảy ra trên toàn quốc, Chính phủ Hàn Quốc đã chỉ định thành phố Ulsan, tỉnh Bắc và Nam Gyeongsang là "khu vực thảm hoạ", và huyện Sancheong (tỉnh Nam Gyeongsang) là "khu vực thảm hoạ đặc biệt", để huy động toàn bộ lực lượng cho công tác dập lửa.Cơ quan Lâm nghiệp Hàn Quốc trong cùng ngày cũng đã nâng mức độ đối phó với cháy rừng lên mức III đối với các vụ cháy xảy ra tại huyện Sancheong (tỉnh Nam Gyeongsang), huyện Uiseong (tỉnh Bắc Gyeongsang), huyện Ulju (thành phố Ulsan); và mức II đối với thành phố Gimhae (tỉnh Gyeongsang).Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương cho biết tính đến 10 giờ sáng ngày 24/3, các vụ cháy rừng đã khiến 4 người thiệt mạng, 5 người bị thương nặng và 4 người bị thương nhẹ. Ngoài ra, cháy rừng cũng thiêu cháy 162 nơi gồm nhà ở, kho bãi, chùa chiền và nhà máy; khiến 2.742 người dân thuộc 1.485 hộ gia đình phải đi sơ tán. Trong số này có 689 người thuộc 504 hộ đã quay trở về nhà.Ước tính, diện tích rừng bị thiệt hại trong các vụ cháy ở huyện Sancheong và thành phố Gimhae (tỉnh Nam Gyeongsang), huyện Euiseong (tỉnh Bắc Gyeongsang), huyện Ulju (thành phố Ulsan), huyện Okcheon (tỉnh Bắc Chungcheong) là 8.732,6 héc-ta.Cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đã dồn toàn lực để dập tắt các vụ cháy, nhưng vẫn gặp nhiều khó khăn do gió lớn và thời tiết khô hanh.