Bắc Triều Tiên tiếp tục chỉ trích cuộc tập trận của liên quân Hàn-Mỹ

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 24/3 ra tuyên bố dưới danh nghĩa Viện nghiên cứu hòa bình và giải trừ quân bị thuộc Bộ Ngoại giao, chỉ trích cuộc tập trận chung "Lá chắn tự do" (FS) của liên quân Hàn-Mỹ là cuộc tập trận chiến tranh hạt nhân khiêu khích và có kế hoạch.Tuyên bố nhấn mạnh việc sở hữu được sức mạnh tấn công áp đảo mới là sự đảm bảo chắc chắn nhất để ngăn chặn chiến tranh, răn đe và kiểm soát hiệu quả bất cứ hành vi đe dọa nào từ quân địch. Chính vì vậy, sức mạnh phòng thủ đích thực chính là năng lực tấn công mạnh mẽ.Viện nghiên cứu này quy kết cuộc tập trận FS năm nay trên thực tế là cuộc tập trận quân sự ba bên Hàn-Mỹ-Nhật, cũng là cuộc tập trận chiến tranh đa quốc gia có sự tham gia của 12 nước thành viên của Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc.Tuyên bố chỉ ra rằng điều cốt lõi để bảo vệ chủ quyền và sự ổn định của quốc gia chính là tích lũy năng lực răn đe chiến tranh siêu mạnh, để luôn có khả năng trấn áp phủ đầu các hành vi khiêu khích quân sự từ quân địch, kiểm soát cục diện một cách chắc chắn.Tuyên bố cảnh báo Bắc Triều Tiên sẽ không ngừng nâng cao năng lực đối phó quyết liệt với tất cả các các hành vi mạo hiểm quân sự từ quân địch. Trên cương vị là một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân có trách nhiệm, miền Bắc sẽ bảo vệ hòa bình và an toàn của khu vực và thế giới một cách đáng tin cậy.Trong vòng từ ngày 10-20/3, quân đội Hàn-Mỹ đã triển khai cuộc tập trận thường niên "Lá chắn tự do", trong đó giả định kịch bản về các mối đe dọa thực tế, như sự thay đổi chiến lược, chiến thuật và nguồn lực chiến đấu của quân đội Bắc Triều Tiên, dựa trên kết quả phân tích tình hình hợp tác quân sự Nga-Triều và các cuộc tranh chấp quân sự trên thế giới gần đây.Bắc Triều Tiên vốn luôn phản ứng rất nhạy cảm với các cuộc tập trận chung của liên quân Hàn-Mỹ. Trong thời gian đầu cuộc tập trận FS, miền Bắc đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo tầm gần (CRBM) để đẩy cao căng thẳng, sau đó chỉ tập trung ra các tuyên bố chỉ trích và không có động thái khiêu khích quân sự nào đặc biệt.