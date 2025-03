Photo : YONHAP News

Ấn bản trực tuyến bằng tiếng Anh Global Times (Thời báo Hoàn cầu), phụ trương của báo Nhân dân, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc, ngày 22/3 đã đăng tải bài viết phân tích chuyến thăm đầu tiên đến khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương sắp tới của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth là nhằm kiềm chế Trung Quốc.Bài báo đặc biệt phân tích về việc Hàn Quốc không nằm trong lịch trình chuyến công du lần này của ông Hegseth, vốn là một trong những nơi mà các tân Bộ trưởng Quốc phòng của Mỹ sẽ chọn thăm đầu tiên cùng với Nhật Bản. Thay vì chọn Hàn Quốc, Bộ trưởng Hegseth chọn thăm Philippines là nhằm thể hiện ý đồ của Mỹ nhắm tới Trung Quốc. Có khả năng Washington sẽ khuyến khích Manila có những hành động khiêu khích hơn.Vào năm 2021, dưới thời Chính phủ cựu Tổng thống Joe Biden, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khi đó là ông Lloyd Austin đã thăm Hàn Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản trong chuyến công du đầu tiên sau khi nhậm chức. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis trong nhiệm kỳ cầm quyền đầu tiên của Tổng thống Donald Trump đã thăm Hàn Quốc và Nhật Bản vào năm 2017.Bài báo dẫn lời Giám đốc Viện nghiên cứu biển Hoa Nam Trung Quốc phân tích rằng lý do Hàn Quốc bị "gạt ra rìa" là bởi sự không chắc chắn về phương hướng chính trị của Seoul ở thời điểm hiện tại, quan điểm của Chính phủ Trump về vấn đề bán đảo Hàn Quốc và quan hệ Mỹ-Triều. Ngoài ra, còn có nhận định giá trị chiến lược của Hàn Quốc đối với Mỹ thấp hơn so với Nhật Bản và Philippines.Global Times phân tích chuyến thăm Philippines của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ là nỗ lực nhằm bù đắp những thiếu sót trong hiểu biết của ông về các quốc gia Đông Nam Á được thể hiện trong phiên điều trần bổ nhiệm tại Quốc hội Mỹ.Việc Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ chọn Philippines và Nhật Bản là điểm đến đầu tiên tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương còn nhằm lợi dụng mối quan hệ đồng minh với hai nước này làm công cụ quan trọng để can thiệp vào các vấn đề biển của Trung Quốc.Trong bối cảnh các nước đồng minh truyền thống đang lo ngại về những chính sách khó dự đoán của Mỹ, Bộ trưởng Hegseth có thể sẽ thực hiện những bước đi ngoại giao mạnh mẽ nhân chuyến thăm lần này để trấn an Philippines và Nhật Bản. Điều này sẽ có thể khiến Philippines, quốc gia đang mâu thuẫn với Trung Quốc ở vùng biển Hoa Nam (Việt Nam gọi là biển Đông), trở nên táo bạo hơn.