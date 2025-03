Ngân hàng trung ương Hàn Quốc phát hành tiền kỹ thuật số

Photo : KBS News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc ngày 25/3 công bố sẽ tuyển chọn người dùng tham gia "Dự án Hangang", mộtdự án thử nghiệm tiền kỹ thuật số.Khác với tài sản ảo (còn được gọi là tiền coin), tiền kỹ thuật số là một loại tiền tệ điện tử hợp pháp do Ngân hàng trung ương trực tiếp phát hành và lưu hành, có thể được sử dụng để thanh toán, chuyển tiền trực tuyến một cách an toàn mà không cần tới tiền tệ vật lý.Bất cứ ai cũng có thể đăng ký sử dụng thử nghiệm tiền kỹ thuật số, cơ hội được dành cho 100.000 người đăng ký sớm nhất. Những người tham gia thử nghiệm phải có tài khoản tiền gửi không kỳ hạn tại các ngân hàng là Kookmin, Shinhan, Woori, Hana, Công nghiệp (IBK), Nonghyup, Busan; và đăng ký thông qua ứng dụng.Nếu được chọn, người đó sẽ có thể giao dịch thực tế bằng tiền kỹ thuật số của BOK từ ngày 1/4 tới ngày 30/6 theo hình thức thanh toán bằng cách quét mã QR.Hạn mức sở hữu token tiền gửi, một loại tiền kỹ thuật số do BOK phát hành, là 1 triệu won (681 USD), tổng số tiền có thể chuyển đổi trong suốt thời gian tham gia thử nghiệm là 5 triệu won (3.405 USD). Tuy nhiên, chức năng chuyển tiền giữa các cá nhân không được cung cấp trong lần thử nghiệm này.Dựa trên kết quả thử nghiệm, BOK sẽ tiến hành cải thiện hệ thống và phát triển thêm các dịch vụ bổ sung khác, để mở rộng thêm nhiều dịch vụ đa dạng như chuyển tiền giữa các cá nhân hay voucher.