Hàn Quốc đạt nhiều thành tựu trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững

Photo : YONHAP News

Viện nghiên cứu thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 24/3 phát hành báo cáo tình hình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (SDG) của Hàn Quốc 2025.SDG là 17 mục tiêu phát triển bền vững được thông qua tại Đại hội đồng Liên hợp quốc năm 2015, với mục tiêu đạt được vào năm 2030 nhằm hướng đến sự phát triển chung của con người và toàn cầu. Viện nghiên cứu đã chia 17 mục tiêu này thành 5 lĩnh vực chính là con người, Trái đất, thịnh vượng, hòa bình và hợp tác để phân tích.Báo cáo chỉ ra rằng Hàn Quốc đã có sự cải thiện về mặt dài hạn trong lĩnh vực giảm thiểu bất bình đẳng về thu nhập, ứng phó khủng hoảng y tế và sản xuất năng lượng tái tạo trong hơn 10 năm qua. Tuy nhiên, Seoul vẫn cần nỗ lực hơn trong việc giảm nghèo ở người cao tuổi, thúc đẩy bình đẳng giới, vượt qua khủng hoảng khí hậu và bảo tồn đa dạng sinh học.Trong mục tiêu xóa nghèo ở lĩnh vực con người, Viện nghiên cứu cho biết tỷ lệ nghèo tương đối theo thu nhập khả dụng trong năm 2023 là 14,9%. Con số này đã liên tục giảm cho đến năm 2021, sau đó tăng nhẹ vào năm 2022 và hiện đang chững lại. Xét theo độ tuổi, nhóm người nghỉ hưu trên 66 tuổi có tỷ lệ nghèo tương đối là 39,8%, mức cao nhất trong các nước thành viên Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) tính đến năm 2022.Trong đánh giá năng lực cốt lõi theo Điều lệ y tế quốc tế (IHR) về năng lực ứng phó với sức khỏe cộng đồng, Hàn Quốc đạt 99,1% vào năm 2023, tăng 24,9% so với năm 2010 và tăng 0,4% so với năm 2022. Cụ thể, 13 trong 15 tiêu chí đã đạt mức 100%, thuộc nhóm cao nhất trong các nước OECD.Liên quan đến bình đẳng giới, báo cáo đánh giá việc sử dụng phổ biến điện thoại di dộng và internet đã kéo theo sự gia tăng các loại tội phạm tình dục kiểu mới nhắm vào phụ nữ và trẻ em. Trong đó, năm 2023 có 168 vụ chỉnh sửa và phát tán video giả mạo, 970 vụ sử dụng hình ảnh quay lén để đe dọa và ép buộc nạn nhân. Tỷ lệ phá những vụ án liên quan trong năm 2023 lần lượt là 48,2% và 61,4%, đều giảm so với một năm trước đó.Mặt khác, tỷ lệ nữ nghị sĩ trong Quốc hội Hàn Quốc năm 2024 là 20%, thấp thứ tư trong số 38 nước OECD. Tỷ lệ bình quân của OECD là 34,1%.Đối với lĩnh vực đối phó với biến đổi khí hậu, tổng lượng khí thải nhà kính của Hàn Quốc đạt 724,29 triệu tấn, đứng thứ tư trong số các nước thành viên của OECD, sau Mỹ, Nhật Bản và Đức.Chỉ số danh sách đỏ của Hàn Quốc, thể hiện mức độ nguy cơ tuyệt chủng của các loại động thực vật, đạt mức 0,68 điểm trong cả năm 2023 và năm trước, duy trì xu hướng xấu từ năm 2011, và là mức thấp thứ ba trong số 38 quốc gia OECD.Viện nghiên cứu cho biết tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế bình quân đầu người năm 2023 đạt 1,3%, ở mức tương đối tốt so với các quốc gia phát triển chính, trừ Mỹ và Nhật Bản. Tỷ lệ thất nghiệp năm ngoái là 2,8%, duy trì ở mức thấp so với các nước lớn trong Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế.