Khép lại 88 ngày gồng gánh 4 vai trò của Quyền Tổng thống Choi Sang-mok

Photo : YONHAP News

88 ngày nắm giữ vị trí Quyền Tổng thống của Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Choi Sang-mok đã chấm dứt vào ngày 24/3.Cùng ngày, Tòa án Hiến pháp đã bác đề nghị luận tội của Quốc hội với Thủ tướng Han Duck-soo. Theo đó, ông Han được khôi phục chức vụ Thủ tướng và Quyền Tổng thống, còn ông Choi quay về giữ chức Phó Thủ tướng như ban đầu sau 88 ngày kể từ ngày 27/12 năm ngoái.Trong gần ba tháng qua, ông Choi đã đảm đương cùng lúc 4 vai trò, Quyền Tổng thống, Quyền Thủ tướng, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính, "tháp điều khiển về kinh tế" và Chủ tịch Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương.Ông bị đảng cầm quyền và đối lập công kích về việc chỉ bổ nhiệm hai trong số ba ứng cử viên thẩm phán Tòa án Hiến pháp mà Quốc hội tiến cử.Ba ngày sau khi ông Choi trở thành Quyền Tổng thống, vào ngày 29/12 năm ngoái đã xảy ra vụ thảm họa máy bay Jeju Air tại sân bay quốc tế Muan (tỉnh Nam Jeolla) cướp đi 179 sinh mạng. Ông Choi đã trực tiếp tới hiện trường vào cùng ngày, khởi động Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương đối phó với thảm họa. Sau đó, ông chỉ định huyện Muan là "Khu vực thảm họa đặc biệt" và tuyên bố thời gian tưởng niệm quốc gia trong vòng một tuần.Trên vai trò là Quyền Tổng thống, ông đã 10 lần chủ trì cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương, lập đối sách khắc phục tai nạn, hỗ trợ gia quyến, đối sách phòng ngừa tai nạn tương tự.Vào ngày 6/3, ông đã phải xin lỗi toàn thể người đân về vụ máy bay chiến đấu của Không quân thả nhầm bom xuống khu vực dân sự.Trong tuần cuối cùng làm Quyền Tổng thống, cháy rừng bao phủ nhiều địa phương trên cả nước, tập trung ở tỉnh Bắc Gyeongsang, Nam Gyeongsang, thành phố Ulsan. Trong ngày 22/3, ông đã tới hiện trường chữa cháy ở huyện Sancheong (tỉnh Nam Gyeongsang), kiểm tra tình hình dập lửa, và triệu tập cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương vào ngày hôm sau.Một bài toán khó khăn đặt ra với ông Choi trong thời gian qua đó là giảm thiểu xung đột, mâu thuẫn giữa nhóm cử tri tán thành và phản đối luận tội Tổng thống.Vào tháng 1, sức ép chính trị nhắm vào ông Choi tăng cao sau vụ bạo loạn tại Tòa án khu vực Tây Seoul, xảy ra sau khi Tòa án ban lệnh bắt giam Tổng thống. Khi đó, ông Choi đã liên tục truyền đi thông điệp là "không được để xảy ra xung đột vật lý".Bên cạnh đó, việc quản lý rủi ro kinh tế cũng là một thách thức khác với ông Choi trên cương vị là tháp điều khiển kinh tế. Ông đã tập trung vào việc quản lý xếp hạng tín nhiệm của Hàn Quốc thông qua cuộc họp với lãnh đạo Ngân hàng trung ương (BOK), Ủy ban Giám sát tài chính (FSC), Cơ quan giám sát tài chính (FSS).Tổng cộng ông đã 104 lần tổ chức các hội nghị cấp Bộ trưởng, tức bình quân hơn một cuộc họp mỗi ngày, cả vào ngày nghỉ; bổ nhiệm Đại sứ hợp tác quốc tế và Đại sứ hợp tác đầu tư quốc tế để hỗ trợ các hoạt động ngoại giao về kinh tế.Thành quả chính của ông Choi trong 88 ngày qua là Hàn Quốc duy trì được xếp hạng tín nhiệm quốc gia AA- (ổn định) của tổ chức đánh giá tín nhiệm quốc tế Fitch vào tháng 2. Công ty xếp hạng tín nhiệm Standard & Poor’s (S&P) trong cuộc họp tham vấn thường niên vào ngày 14/3 vừa qua thì đánh giá rằng mặc dù chính trị Hàn Quốc bất ổn nhưng hệ thống quốc gia đang hồi phục nhanh chóng, ít ảnh hưởng tới xếp hạng tín nhiệm.Tuy nhiên, kể từ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump lên nắm quyền lần hai, bất ổn toàn cầu đang gia tăng nhanh chóng, đòi hỏi cần các hoạt động ngoại giao cấp thượng đỉnh, nhưng ông Choi lại gặp hạn chế vì chỉ là Quyền Tổng thống.Giờ đây, vị trí Quyền Tổng thống được trao lại cho Thủ tướng Han Duck-soo nhưng dự kiến Hàn Quốc vẫn khó có thể triển khai tiếp xúc cấp thượng đỉnh với phía Mỹ trong quá trình đối phó với cuộc chiến thuế quan từ Washington.