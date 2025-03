Hàn Quốc trao đổi phương án hợp tác với Liên hợp quốc

Photo : YONHAP News

Trong khuôn khổ chuyến thăm New York (Mỹ) tham dự cuộc họp Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Kang In-sun ngày 24/3 (giờ địa phương) đã có cuộc gặp với các quan chức cấp cao của Liên hợp quốc để thảo luận các phương án hợp tác song phương.Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 25/3 cho biết bà Kang đã hội đàm với Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc Amina Mohammed, trao đổi về việc tăng cường chủ nghĩa đa phương lấy Liên hợp quốc làm trọng tâm, cũng như các vấn đề liên quan đến Bắc Triều Tiên. Thứ trưởng Kang kêu gọi Liên hợp quốc tiếp tục gửi đi thông điệp lên án mạnh mẽ các hành vi vi phạm nghị quyết của Hội đồng bảo an như hợp tác trái phép Nga-Triều.Mặt khác, trong cuộc gặp với Phó Tổng giám đốc Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) Từ Hạo Lương, bà Kang đề xuất hai bên tiếp tục thúc đẩy các dự án hiệu quả và có tầm ảnh hưởng thông qua việc tận dụng mạng lưới hợp tác phát triển và năng lực thực hiện các dự án thực địa của UNDP. Đáp lại, Phó Tổng giám đốc UNDP bày tỏ kế hoạch tiếp tục phát triển kết quả hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực ứng phó với vấn đề nhân đạo và đổi mới sáng tạo.Ngoài ra, Thứ trưởng Kang cũng tham dự cuộc thảo luận mở cấp cao của Hội đồng bảo an và trình bày các phương án tăng cường hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. Tại đây, quan chức Hàn Quốc nhấn mạnh Hội đồng bảo an cần phát triển các nhiệm vụ phù hợp cho từng Lực lượng gìn giữ hòa bình, để đối phó hiệu quả với tình hình quốc tế đang thay đổi.Bà Kang cũng cho rằng cần điều chỉnh phạm vi và phương hướng phù hợp với tình hình thực tế, cũng như xây dựng chiến lược toàn diện cho hoạt động gìn giữ hòa bình.Thứ trưởng Hàn Quốc nhận định cần có cách tiếp cận toàn diện và dài hạn bao gồm cả ngăn ngừa xung đột, kiến tạo hòa bình và phát triển để tạo nên một nền hòa bình bền vững; đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lập kế hoạch từ đầu để ngăn chặn xung đột tái phát sau khi Lực lượng gìn giữ hòa bình rút khỏi khu vực.Cuối cùng, bà Kang nhấn mạnh vai trò của Ủy ban xây dựng hòa bình (PBC) trong quá trình tái thiết và thiết lập hòa bình sau xung đột, khẳng định Hàn Quốc sẽ đóng góp vào việc tăng cường hệ thống hợp tác giữa Hội đồng bảo an và PBC với vai trò là quốc gia phối hợp không chính thức giữa hai cơ quan này.