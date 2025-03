Quyền Tổng thống chỉ đạo Chính phủ và Quốc hội phối hợp lập giải pháp cho vấn đề thương mại với Mỹ

Photo : YONHAP News

Chủ trì cuộc họp Nội các đầu tiên vào ngày 25/3 sau khi được khôi phục chức vụ, Quyền Tổng thống Hàn Quốc Han Duck-soo nhấn mạnh sứ mệnh của Chính phủ lúc này chính là bảo vệ sự an toàn của người dân và đảm bảo lợi ích quốc gia trong cuộc chiến tranh thương mại từ Mỹ. Các ban ngành Chính phủ phải phối hợp với Quốc hội, sớm lập giải pháp cho các vấn đề nổi cộm quốc gia.Ông Han chỉ ra rằng tác động từ chiến tranh thương mại do Mỹ khởi xướng đang càn quét toàn thế giới, khiến tiêu thụ nội địa đình trệ, giá cả leo thang, làm chồng chất thêm khó khăn cho dân sinh, các tiểu thương, hộ kinh doanh cá thể.Quyền Tổng thống cam kết sẽ làm hết khả năng để đưa Hàn Quốc vượt qua cơn bão thuế quan Mỹ dựa trên kinh nghiệm tích lũy ở các lĩnh vực ngoại giao và thương mại của bản thân. Chính phủ sẽ tích cực tham vấn với cả phe cầm quyền và đối lập để vượt qua cuộc khủng hoảng dân sinh đang cận kề. Ông Han đề nghị các thành viên Nội các tích cực xúc tiến kịp thời những chính sách của cơ quan mình bằng quyền hạn và trách nhiệm cao nhất, trình bày tường tận quá trình và kết quả xúc tiến, tích cực trao đổi với người dân.Bên cạnh đó, Quyền Tổng thống cũng hối thúc sinh viên ngành Y đang nghỉ học để phản đối cải cách y tế quay trở lại trường học. Ông Han nhấn mạnh tuần này sẽ là "thời điểm vàng cuối cùng" và là bước ngoặt quan trọng để các sinh viên quay trở lại trường và bình thường hóa hoạt động giáo dục.Chính phủ đã quyết định giữ nguyên chỉ tiêu tuyển sinh ngành Y năm học 2026 như cũ, với điều kiện là các sinh viên phải quay trở lại trường trong tháng này, nếu không sẽ bị lưu ban hoặc buộc thôi học.Ngoài ra, ông Han khẳng định sẽ hỗ trợ liên ngành để khắc phục cháy rừng đang lan rộng trên phạm vi toàn quốc, trong bối cảnh rủi ro cháy rừng vẫn còn tiếp diễn vì dự báo thời tiết ấm và khô hanh. Quyền Tổng thống chỉ đạo Cơ quan Lâm nghiệp, Bộ Hành chính và an toàn, chính quyền các địa phương đảm bảo đầy đủ nhân lực và trang thiết bị chữa cháy, tìm kiếm phương án sử dụng hiệu quả nhất nguồn lực hiện có.Nguyên nhân vụ cháy rừng lần này bị chỉ ra là do sơ suất của những người dân đi tảo mộ vào mùa xuân. Quyền Tổng thống nhấn mạnh phần lớn các vụ cháy rừng đều là do sơ suất của con người, đề nghị người dân tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn hành động phòng tránh cháy rừng như cấm mang theo vật dụng dễ cháy vào trong núi, cấm đốt phụ phẩm nông nghiệp.Quyền Tổng thống cũng gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia quyến của ba nhân viên chữa cháy và một công chức đã hy sinh trong quá trình chữa cháy rừng.