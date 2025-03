Hơn 14.500 héc-ta rừng tại Hàn Quốc chịu ảnh hưởng từ các vụ cháy

Photo : YONHAP News

Quyền Bộ trưởng Hành chính và an toàn kiêm Chủ tịch Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương nhằm đối phó với các vụ cháy rừng Ko Ki-dong ngày 25/3 cho biết tính đến 9 giờ sáng cùng ngày, các vụ cháy rừng đã khiến 14.694 héc-ta rừng bị thiệt hai, 15 người thương vong và hơn 3.300 người dân đang phải lánh trú tại các điểm sơ tán tạm thời.Ông Ko nhấn mạnh công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn do điều kiện khí tượng không thuận lợi như gió mạnh, thời tiết hanh khô và hiện tượng khói mù. Chính phủ đang huy động toàn lực trên phạm vi toàn quốc dưới sự điều phối của Ủy ban, để nhanh chóng dập tắt các vụ cháy và giảm thiểu thiệt hại. Trong cùng ngày, 110 máy bay trực thăng và khoảng 6.700 nhân lực đã được huy động để tập trung chữa cháy và ngăn lửa lan đến khu vực dân cư.Tính đến 7 giờ sáng cùng ngày, các vụ cháy rừng vẫn đang tiếp diễn tại 4 khu vực gồm huyện Sancheong và Hadong (tỉnh Nam Gyeongsang); huyện Uiseong (tỉnh Bắc Gyeongsang); huyện Ulju (thành phố Ulsan) và thành phố Gimhae (tỉnh Gyeongsang). Tỷ lệ khống chế các đám cháy trung bình là 88%, riêng tại huyện Uiseong mới chỉ đạt 55%.Cơ quan Lâm nghiệp Hàn Quốc cũng đang huy động toàn bộ máy bay trực thăng hiện có để chữa cháy, rải các chất làm chậm cháy quanh khu vực dân cư để ngăn lửa lan rộng. Cơ quan Phòng cháy chữa cháy thì huy động toàn bộ lực lượng cứu hỏa trên toàn quốc, ưu tiên bảo vệ tính mạng người dân và nhà cửa ở các khu vực lân cận vùng ảnh hưởng bởi cháy rừng. Cơ quan chức năng và chính quyền địa phương cũng đã triển khai các biện pháp an toàn như phong tỏa đường bộ và sơ tán trước người dân để ngăn ngừa thiệt hại về người và tài sản.Do nguy cơ cháy rừng nghiêm trọng, đoạn đường từ nút giao Buk-Uiseong đến trạm thu phí huyện Yeongdeok (tỉnh Bắc Gyeongsang) thuộc đoạn đường cao tốc từ thành phố Seosan (tỉnh Nam Chungcheong) đến huyện Yeongdeok (tỉnh Bắc Gyeongsang) đã bị phong tỏa hoàn toàn từ 3 giờ 35 phút chiều ngày hôm trước.Ông Ko cho biết tính từ đầu năm đến ngày 24/3 đã xảy ra 234 vụ cháy rừng, phần lớn do bất cẩn từ người leo núi, đốt rác nông nghiệp và các loại rác thải. Quyền Bộ trưởng Ko yêu cầu người dân cần phải đặc biệt cảnh giác vì chỉ một tia lửa nhỏ cũng có thể bùng phát thành vụ cháy rừng lớn trong điều kiện thời tiết gió mạnh và hanh khô như hiện nay.