1 người thiệt mạng trong hố sụt đường kính 20m ở quận Gangdong, Seoul

Photo : YONHAP News

Vào khoảng 6 giờ 30 phút tối ngày 24/3, một "hố sụt" (sinkhole) lớn đột nhiên xuất hiện trên đoạn đường thuộc phường Myeongil, quận Gangdong, Seoul. Một chiếc xe ô tô băng qua đường may mắn thoát khỏi "hố tử thần", nhưng một chiếc xe máy chạy phía sau đã không may bị rơi xuống hố sụt.Cơ quan Phòng cháy chữa cháy đã dốc toàn lực để cứu hộ người lái xe máy bị vùi lấp trong hố sụt, nhưng công tác cứu hộ mất nhiều thời gian do tài xế bị mắc kẹt trong hơn 6.000 tấn đất đá và hơn 2.000 tấn nước. Sau 11 giờ tìm kiếm, tới 11 giờ 22 phút trưa ngày 25/3, Cơ quan phòng cháy chữa cháy đã tìm được nạn nhân trong tình trạng ngừng tim và đã qua đời ở vị trí cách tâm hố sụt 50m.Quy mô hố sụt lần này được ước tính là dài 20m, rộng 18m, sâu 20m. Sau khi tai nạn xảy ra, hiện tượng hố sụt vẫn tiếp diễn, lan rộng thành 5 trên 6 làn đường (hai chiều) với quy mô rất lớn.Nguyên nhân xảy ra hố sụt lần này được phân tích là do rò rỉ nước từ đường ống dẫn nước bị vỡ. Bên dưới hiện trường vụ tai nạn là công trường thi công tuyến tàu điện ngầm số 9. 5 công nhân đang làm việc đã phát hiện rò rỉ nước từ đường ống bị vỡ và kịp thời thoát khỏi hiện trường.Chính quyền quận Gangdong đang tiến hành điều tra nguyên nhân tai nạn, để ngỏ mọi khả năng, trong đó có ảnh hưởng từ việc thi công tuyến tàu điện ngầm. Cơ quan Phòng cháy chữa cháy đã đề nghị các cơ quan hữu quan ngắt điện cao áp và nước đi ngầm dưới hiện trường vụ tai nạn. Do đó, khoảng 20 hộ gia đình ở khu vực nói trên thuộc quận Gangdong đang bị mất điện.Cảnh sát và Cơ quan Phòng cháy chữa cháy đang tiếp tục xác định quy mô thiệt hại về người, chặn 6 làn xe (hai chiều) gần hiện trường vụ tai nạn. 4 trường học gần đó đã cho học sinh nghỉ học tạm thời do lo ngại tới vấn đề an toàn.