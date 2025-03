Quy mô ngân sách của Hàn Quốc năm 2026 dự kiến vượt mức 479 tỷ USD

Photo : YONHAP News

Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc ngày 25/3 đã hoàn thiện “Hướng dẫn lập dự thảo ngân sách năm 2025”, trong đó quy định nguyên tắc về nền tảng vận hành tài chính, trọng tâm đầu tư và phương hướng đổi mới chính sách tài khóa năm sau. Đây là bản hướng dẫn mà các bộ ban ngành phải tuân thủ khi lập dự thảo ngân sách vào năm 2026.Theo kế hoạch vận hành tài chính quốc gia, tổng chi ngân sách năm 2026 dự kiến là 704.200 tỷ won (479,2 tỷ USD), tăng 4% so với mức 677.400 tỷ won (460,9 tỷ USD) của năm nay.Dự thảo ngân sách năm 2026 sẽ tập trung vào việc tăng cường năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại. Cụ thể là đa dạng hóa khu vực xuất khẩu và các sản phẩm nhằm ứng phó với tình hình kinh tế bất ổn như chính sách thuế quan của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, cũng như thúc đẩy ổn định chuỗi cung ứng để đảm bảo an ninh kinh tế.Chính phủ cũng sẽ mở rộng hỗ trợ trí tuệ nhân tạo (AI), chíp bán dẫn và xúc tiến chuyển đổi AI trong các ngành công nghiệp hiện có, đặc biệt là đầu tư trọng điểm vào các công nghệ nền tảng, công nghệ nguồn như AI, công nghệ sinh học và lượng tử. Ngân sách cũng sẽ được sử dụng để hỗ trợ các tiểu thương gặp khó khăn hoặc đã phá sản có thể khởi nghiệp trở lại, cũng như mở rộng kênh bán hàng cho các tiểu thương tiềm năng.Hàn Quốc quyết định sẽ rà soát nhu cầu trung và dài hạn đối với các khoản chi bắt buộc đang gia tăng nhanh mỗi năm. Nguyên ngân là do già hóa dân số nghiêm trọng khiến phần lớn nguồn tài chính trong tương lai thực tế sẽ phải dùng để chi trả cho các khoản bắt buộc. Ngoài ra, toàn bộ chi tiêu khác sẽ được tái cơ cấu tối thiểu 10% để nâng cao hiệu quả chi tiêu.Chính phủ Hàn Quốc cam kết sẽ xây dựng hệ thống hỗ trợ tài chính “chi phí thấp, hiệu quả cao” thông qua các chính sách hỗ trợ phù hợp với nhu cầu người dùng, tập trung giải quyết các vấn đề cơ cấu và tăng cường hợp tác, phối hợp giữa các bộ ngành.Mặt khác, nguồn trợ cấp tài chính cho giáo dục địa phương, vốn liên tục bị đề nghị cắt giảm do sự suy giảm dân số trong độ tuổi đến trường, cũng có khả năng được đưa vào danh sách xem xét trong dự thảo ngân sách năm sau. Các phương án nhằm ổn định đời sống dân sinh và phục hồi kinh tế cũng được đưa vào định hướng cơ bản của dự thảo ngân sách năm 2026.Cụ thể, Chính phủ có kế hoạch hỗ trợ việc làm cho các nhóm yếu thế; giải quyết tình trạng mất cân đối trong cung cầu lao động; tăng cường đầu tư ngân sách vào các vấn đề cơ cấu như khủng hoảng dân số và nguy cơ biến mất của các khu vực địa phương. Để thúc đẩy tỷ lệ sinh, Hàn Quốc cũng sẽ tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực then chốt như cân bằng giữa công việc và gia đình, nuôi dạy con và nhà ở, đồng thời hỗ trợ liên quan đến việc làm, thu nhập và dịch vụ chăm sóc để chuẩn bị cho xã hội siêu già.