Dự báo dân số Hàn Quốc giảm còn hơn 36 triệu người vào năm 2072

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 25/3 công bố "Chỉ số xã hội Hàn Quốc năm 2024". Trong năm ngoái, tổng dân số Hàn Quốc là 51,75 triệu người và được dự báo sẽ tiếp tục giảm còn 36,22 triệu người vào năm 2072.Hiện tượng già hóa dân số sẽ diễn ra nhanh hơn. Dân số trên 65 tuổi trong năm ngoái là 9,94 triệu người, chiếm 19,2% tổng dân số, được dự báo sẽ tăng lên thành 47,7% vào năm 2072.Dân số là người nước ngoài đang có xu hướng tăng trở lại sau đại dịch COVID-19. Tính đến cuối năm 2023, người nước ngoài cư trú dài hạn trong nước đạt 1.882.000 người, tăng thêm 193.000 người so với một năm trước. Người nước ngoài đăng ký cư trú tại Hàn Quốc là 1.349.000 người, tăng 159.000 người. Theo nhóm tuổi, hơn một nửa người nước ngoài cư trú trong nước là ở độ tuổi 20-30.Chỉ số về tỷ lệ sinh đã lần đầu tăng kể từ sau năm 2015. Tổng tỷ suất sinh (dự đoán số trẻ trung bình mà một người phụ nữ sinh ra trong suốt thời kỳ sinh đẻ) của Hàn Quốc năm 2024 là 0,75 trẻ, tăng nhẹ so với một năm trước. Số trẻ chào đời năm ngoái là 238.000 trẻ.Các chỉ số sức khỏe cũng có chiều hướng hồi phục. Tuổi thọ kỳ vọng sau khi lần đầu giảm vào năm 2022 đã tăng lên 83,5 tuổi năm 2023, tăng thêm 0,8 năm so với một năm trước đó. Tuổi thọ kỳ vọng của cả nam và nữ đều tăng. Chênh lệch tuổi thọ kỳ vọng giữa nam và nữ là 5,8 năm, tương tự năm trước.Trong số các chỉ số về môi trường, nồng độ bình quân bụi nhỏ (PM-10) trong không khí năm 2023 là 37 µm/m³, tăng 6 µm/m³ so với một năm trước. Nồng độ bụi siêu nhỏ (PM-2,5) là 19 µm/m³ , tăng 1 µm/m³. Cục Thống kê phân tích nồng độ bụi đã giảm rõ rệt trong năm 2020 do các nhà máy trong nước giảm hoạt động vì đại dịch COVID-19, nhưng sau đó đã tăng trở lại.