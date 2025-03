Cơ quan phòng dịch Hàn Quốc tập trung giám sát muỗi gây bệnh truyền nhiễm tới tháng 10

Photo : YONHAP News

Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) ngày 24/3 công bố triển khai dự án giám sát muỗi trung gian lây bệnh truyền nhiễm tại 169 điểm theo dõi trên toàn quốc từ cuối tháng 3- tháng 10 tới.Cơ quan này sẽ hợp tác với Bộ Quốc phòng, Bộ Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi và lương thực, chính quyền các địa phương, và các trung tâm theo dõi biến đổi khí hậu trên cả nước để triển khai dự án này.Trong dự án, muỗi sẽ được thu thập bằng đèn bẫy muỗi và được chuyển thành "chỉ số muỗi". Sau đó, các nhà nghiên cứu sẽ tiến hành xét nghiệm gen để xác định muỗi có mang mầm bệnh truyền nhiễm hay không. Đèn bẫy muỗi là thiết bị phát ra ánh sáng để thu hút và bẫy muỗi, dựa trên đặc điểm ưa thích ánh sáng của các loài côn trùng hoạt động về đêm.Dựa trên "chỉ số muỗi" và kết quả xác định mầm bệnh, KDCA sẽ ban cảnh báo để người dân phun phòng muỗi và phòng tránh các bệnh truyền nhiễm do muỗi.Các bệnh truyền nhiễm chủ yếu do muỗi gây ra gồm viêm não Nhật Bản, sốt rét, sốt xuất huyết Dengue, sốt vàng da, nhiễm vi-rút Zika và sốt Tây sông Nile (West Nile). Các loại muỗi có khả năng truyền những bệnh này hiện đang sinh sống trên toàn Hàn Quốc.Theo Cơ quan quản lý dịch bệnh, do hiện tượng biến đổi khí hậu, Hàn Quốc đang dần trở thành vùng cận nhiệt đới, thời điểm muỗi xuất hiện cũng sớm hơn, số lượng cá thể nhiều hơn. Trong năm ngoái, Hàn Quốc ghi nhận 21 ca mắc viêm não Nhật Bản (tất cả đều phát hiện trong nước), 713 ca sốt rét (659 ca trong nước, 54 lây từ nước ngoài), 196 ca sốt xuất huyết Dengue, 9 ca sốt Chikungunya (lây từ nước ngoài).