Photo : YONHAP News

Đại sứ Ai Cập tại Hàn Quốc Khaled Abdelrahman ngày 24/3 cho biết quá trình đàm phán về việc xuất khẩu máy bay tấn công hạng nhẹ FA-50 và tên lửa chống tăng giữa Hàn Quốc và Ai Cập đang tiến triển tích cực.Phát biểu trên được ông Abdelrahman đưa ra trong cuộc phỏng vấn với báo giới Hàn Quốc tại Đại sứ quán Ai Cập ở quận Yongsan, Seoul. Đại sứ Ai Cập cho biết quá trình đàm phán đang diễn ra theo hướng "đầy hy vọng và đúng đắn", thể hiện mối quan hệ đối tác chiến lược đang ngày càng trở nên sâu sắc giữa hai quốc gia.Chính phủ Hàn Quốc đang nỗ lực thúc đẩy xuất khẩu vũ khí trong đó có máy bay FA-50 sang Ai Cập, một cường quốc quân sự ở Trung Đông. Trong tháng trước, Giám đốc Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng (DAPA) Seok Jong-gun cùng các doanh nghiệp quốc phòng trong nước đã đến thăm Ai Cập.Theo Đại sứ Abdelrahma, Ai Cập sẽ đánh giá cao nếu Hàn Quốc, một quốc gia có trình độ công nghệ quốc phòng tiên tiến, hỗ trợ quốc gia vốn có sẵn hạ tầng công nghiệp và nhân lực này "nội địa hóa" ngành công nghiệp quốc phòng. Đại sứ cũng kêu gọi mở rộng hợp tác kinh tế Hàn-Ai Cập trên nhiều lĩnh vực nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (13/4 tới).Ngoài lĩnh vực quốc phòng, Đại sứ Ai Cập cũng đề cập đến các lĩnh vực hợp tác triển vọng khác như năng lượng, cơ sở hạ tầng và chuyển đổi số. Ông Abdelrahma nhấn mạnh Ai Cập đang tích cực khuyến khích đầu tư từ Hàn Quốc bằng cách cung cấp nhiều ưu đãi ở các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, thành phố thông minh và giao thông.Đặc biệt, Ai Cập đang xây dựng 14 thành phố thông minh trên khắp cả nước, bao gồm cả thủ đô hành chính mới cách Cairo khoảng 40 phút đi xe. Ông cũng kêu gọi các doanh nghiệp Hàn Quốc tích cực tham gia vào những lĩnh vực thế mạnh như cáp quang, mạng internet tốc độ cao và E-mobility (phương tiện chạy bằng điện).Đại sứ cho biết hiện có hơn 100 doanh nghiệp Hàn Quốc, trong đó có khoảng 20-30 doanh nghiệp lớn như Samsung và LG, đang hoạt động tại Ai Cập. Ông nhấn mạnh rằng Hàn Quốc cần mở rộng hợp tác thương mại với Ai Cập và các nước thuộc "Global South" (các quốc gia đang phát triển ở Nam bán cầu) để đối phó với cuộc chiến thương mại từ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.Xét trên quan điểm của Cairo, nước này đang bị thâm hụt thương mại với Seoul chủ yếu do nhập khẩu hàng công nghiệp. Do đó, nếu hai nước ký kết Hiệp định thương mại tự do (FTA), và Hàn Quốc tăng nhập khẩu hàng nông sản của nước này như hành tây, khoai tây thì đôi bên sẽ cùng có lợi.Bên cạnh dó, Đại sứ Abdelrahman cũng đề cập tới việc cần khôi phục các chuyến bay thẳng nối giữa hai nước.