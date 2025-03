Hàn Quốc và Philippines thảo luận phương án tăng cường hợp tác quân sự song phương

Photo : YONHAP News

Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc Kim Myung-soo ngày 24/3 đã có cuộc gặp với Tổng tham mưu trưởng quân đội Philippines Romeo Brawner, thảo luận về tình hình an ninh khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương và phương án tăng cường hợp tác quân sự song phương.Đây là lần đầu tiên sau 6 năm lãnh đạo quân đội hai nước có cuộc gặp trực tiếp kể từ năm 2019. Hai nước đã liên tục duy trì các buổi trao đổi cấp cao và hợp tác quân sự song phương, sau khi ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác quốc phòng vào năm 2013.Trong buổi họp, ông Kim nhấn mạnh Philippines là quốc gia đã chiến đấu cùng Hàn Quốc vì tự do và hòa bình trong chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), và là đối tác cùng chia sẻ các giá trị dân chủ của Seoul. Vì vậy, hai bên cần phải mở rộng hợp tác quân sự vì tự do, hòa bình và thịnh vượng của cộng đồng quốc tế.Tổng tham mưu trưởng Romeo Brawner đã đến thăm Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc nhân dịp tham dự lễ chuyển giao và hạ thủy hai tàu tuần tra số 1 và số 2 của Hải quân Philippines, diễn ra tại thành phố Ulsan vào ngày 27/3 tới.