Cháy rừng nghiêm trọng tại Hàn Quốc bước sang ngày thứ 6

Photo : YONHAP News

Cháy rừng bùng phát từ huyện Uiseong, tỉnh Bắc Gyeongsang đã lan rộng sang các khu vực lân cận cùng tỉnh như thành phố Andong, huyện Cheongsong, Yeongdeok và Yeongyang.Cơ quan chức năng Hàn Quốc công bố tính tới chiều ngày 26/3, số ca tử vong do đợt cháy rừng lần này đã tăng lên thành 24 người, 12 người bị thương nặng và 14 người bị thương nhẹ.Vào lúc 4 giờ 50 phút chiều ngày 25/3, cháy rừng đã thiêu rụi chùa Goun (Cô Vân), một ngôi chùa được xây dựng từ năm 681 dưới thời Silla (Tân La) tại huyện Uiseong. Bộ Tư pháp ngày 26/3 công bố đã chuyển khoảng 500 phạm nhân đang giam giữ tại nhà tù khu vực Bắc, tỉnh Bắc Gyeongsang sang cơ sở giam giữ khác thuộc thành phố Daegu để ứng phó trước sự lan rộng của cháy rừng.Cháy rừng ở Uiseong đang tiến gần đến làng cổ Hahoe, một di sản thế giới được Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận, khiến các cơ quan chức năng đang hết sức căng thẳng.Ba địa phương là huyện Sancheong (tỉnh Nam Gyeongsang), huyện Uiseong và huyện Ulju (thành phố Ulsan) đang được duy trì biện pháp đối phó với cháy rừng mức III, cấp độ cao nhất, do xảy ra nhiều vụ cháy lớn cùng lúc. Trong ngày 25/3, một đám cháy khác đã bùng lên tại xã Eonyang, huyện Ulju và nhanh chóng lan rộng, khiến khu vực này phải triển khai biện pháp đối phó với cháy rừng mức II.Trong số các đám cháy hiện nay, đám cháy ở huyện Uiseong là quy mô nghiêm trọng nhất, hiện còn chưa thể thống kê được tỷ lệ dập lửa do ngọn lửa lan nhanh tới các khu vực lân cận từ chiều ngày 25/3. Giới chuyên gia còn đưa ra phân tích vụ cháy rừng ở Uiseong là một trong những đám cháy rừng lớn nhất trong lịch sử Hàn Quốc.Đám cháy ở huyện Sancheong đã kéo dài sang ngày thứ 6 và tiếp tục lan rộng sang huyện Hadong bên cạnh, nhưng ngọn lửa vẫn chưa được kiểm soát hoàn toàn. Ước tính khoảng 1.685 héc-ta rừng bị ảnh hưởng bởi vụ cháy này. Tỷ lệ chữa cháy từng đạt trên 90% vào ngày 25/3 nhưng hiện tại đã giảm xuống còn 80%. Diện tích rừng bị thiệt hại trong đám cháy xã Onyang, huyện Ulju là 494 héc-ta, tỷ lệ chữa cháy đạt 92%.Trong đêm qua, cảnh báo gió mạnh đã được dỡ bỏ tại hầu hết các địa phương, nhưng vẫn còn nhiều nơi ghi nhận gió mạnh trên 10m/s. Dự báo từ sáng nay, gió sẽ giảm dần cường độ, nhưng mạnh trở lại từ chiều tối, vận tốc gió có thể lên tới 20m/s. Cảnh báo khô hanh cũng đã được mở rộng và tăng cường, tập trung ở khu vực ven biển Đông và vùng Yeongnam (gồm tỉnh Bắc và Nam Gyeongsang, thành phố Busan, Daegu và Ulsan).Cục Khí tượng và thủy văn Hàn Quốc dự báo trong ngày 27/3, toàn quốc sẽ có mưa từ 5-20 mm, nhưng tỉnh Bắc Gyeongsang, nơi đang bị thiệt hại nặng nề do cháy rừng, lại chỉ có mưa dưới 5mm.Mặt khác, Cơ quan Lâm nghiệp nhấn mạnh phải xử phạt nghiêm đối với những người gây cháy rừng dù là do sơ ý. Theo Khoản 5 Điều 53 Luật bảo vệ rừng, nếu sơ ý gây cháy rừng có thể bị phạt tù tối đa ba năm hoặc dưới 30 triệu won (20.500 USD) tiền phạt.Trong vòng vài năm trở lại đây, cơ quan tư pháp có xu hướng áp dụng nghiêm tiêu chuẩn này. Cơ quan Lâm nghhiệp đang áp dụng mức phạt tối đa 300.000 (205 USD) đối với hành vi hút thuốc hoặc vứt tàn thuốc lá trong núi. Còn với trường hợp cố ý phóng hỏa thì mức phạt có thể lên tới tối đa 15 năm tù. Hành vi đốt lửa hoặc mang vật dụng dễ cháy vào rừng hay khu vực lân cận (trong bán kính 100m từ rừng), có thể bị xử phạt tối đa 1 triệu won (682 USD).