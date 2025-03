Photo : YONHAP News

Chủ trì cuộc họp các Bộ trưởng hữu quan về trị an vào ngày 25/3, Quyền Tổng thống Hàn Quốc Han Duck-soo nhấn mạnh dù Tòa án Hiến pháp có ra phán quyết như thế nào với vụ luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol thì cũng phải tôn trọng, bởi Tòa đưa ra phán quyết dựa trên các quy trình dân chủ.Ông Han nhấn mạnh quyết định sắp tới của Tòa án Hiến pháp sẽ là xuất phát điểm để đưa xã hội Hàn Quốc vượt qua sự chia rẽ và đối đầu, đoàn kết thành một.Phát biểu trên của Quyền Tổng thống được phân tích là xuất phát từ lo ngại xung đột gia tăng giữa phe cử tri phản đối và tán thành luận tội Tổng thống trước thềm Tòa án Hiến pháp sắp ra phán quyết.Bên cạnh đó, ông Han nhấn mạnh tự do tụ tập, biểu tình phải được diễn ra một cách hòa bình, trong phạm vi Hiến pháp và pháp luật cho phép. Chính phủ sẽ huy động nguồn lực cảnh sát, hành chính để duy trì ổn định trật tự trị an trong bất cứ tình huống nào.Quyền Tổng thống cũng cảnh báo sẽ tiến hành điều tra và xử lý nghiêm theo đúng pháp luật, như bắt ngay tại hiện trường đối với các đối tượng thách thức công quyền hoặc phá hủy trật tự xã hội như bạo lực, phá hoại cơ sở hạ tầng, phóng hỏa. Ông Han chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát, Bộ Hành chính và an toàn, chính quyền thành phố Seoul phải đối phó chặt chẽ, không để xảy ra bất cứ sự việc đáng tiếc nào.Quyền Tổng thống nhấn mạnh đất nước Hàn Quốc đang đứng trước một ngã rẽ quan trọng, đi từ "chia rẽ và đối đầu" sang "ổn định và đoàn kết"; kêu gọi người dân phối hợp với Chính phủ để phát triển song hành chủ nghĩa dân chủ và chủ nghĩa pháp trị.Hiện tại, nhiều ý kiến cho rằng Tòa án Hiến pháp sẽ khó ra phán quyết đối với Tổng thống Yoon Suk Yeol trong tháng 3 này. Tới ngày 26/3, Tòa vẫn chưa thông báo về lịch tuyên án. Nếu phán quyết được chuyển sang tháng 4 thì cơ cấu thẩm phán Tòa án Hiến pháp (hiện đang là 8 thẩm phán) sẽ có sự thay đổi. Vấn đề đặt ra là liệu Quyền Tổng thống Han Duck-soo có bổ nhiệm ứng cử viên thẩm phán Tòa án Hiến pháp Ma Eun-hyuk hay không.Trước đó, 5 thẩm phán Tòa án Hiến pháp đã kết luận rằng việc ông Han trì hoãn bổ nhiệm ứng cử viên Ma là vi phạm Hiến pháp và pháp luật. Nếu Quyền Tổng thống bổ nhiệm ông Ma trước khi Tòa án Hiến pháp ra phán quyết luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol thì điều này sẽ có thể ảnh hưởng tới lịch trình tuyên án của Tòa án.Nếu như ông Ma vẫn không được bổ nhiệm và hai thẩm phán sẽ hết nhiệm kỳ trong tháng sau, thì Tòa án Hiến pháp sẽ quay trở lại cơ cấu 6 thẩm phán. Cả phe cầm quyền và đối lập đều đang hối thúc Tòa án Hiến pháp sớm ra phán quyết vụ luận tội Tổng thống, nhưng hiện vẫn chưa thể dự đoán khi nào Tòa án sẽ đi tới kết luận.