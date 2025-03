Chính phủ Hàn Quốc khởi động Nhóm chuyên trách an ninh kinh tế

Photo : YONHAP News

Quyền Tổng thống Hàn Quốc Han Duck-soo đã chính thức khởi động đối phó với chiến tranh thương mại từ Mỹ, trong bối cảnh Chính phủ Washington sẽ công bố về việc đánh thuế đối ứng vào ngày 2/4 tới, trong đó nhiều khả năng nhắm đến Hàn Quốc.Trong ngày 25/3, Quyền Tổng thống Hàn Quốc Han Duck-soo đã chủ trì cuộc tọa đàm với các Bộ trưởng hữu quan về thương mại tại trụ sở Chính phủ ở Seoul. Ông Han quyết định nâng cấp cuộc họp về các vấn đề kinh tế đối ngoại nổi cộm do Phó Thủ tướng Choi Sang-mok chủ trì thời gian qua lên thành "Nhóm chuyên trách an ninh kinh tế" do Quyền Tổng thống trực tiếp chủ trì, nhằm thảo luận chung về các vấn đề an ninh và thương mại, đối phó nhanh với các bất ổn.Đặc biệt, Quyền Tổng thống quyết định tăng cường trao đổi với các doanh nghiệp nhạy cảm trước sự thay đổi của môi trường thương mại. Một quan chức Chính phủ cho biết trong thời gian tới, Chính phủ sẽ thu thập ý kiến của các doanh nghiệp để xây dựng phương án cụ thể đối phó với sức ép từ Mỹ.Bên cạnh đó, Chính phủ cũng đang lập đối sách với sức ép từ Washington ở lĩnh vực nông nghiệp; thảo luận sâu rộng về các vấn đề như biện pháp kiểm dịch vệ sinh trong ngành nông nghiệp, thuế suất với hàng nông sản và giới hạn độ tuổi của thịt bò nhập khẩu. Đây là những vấn đề mà phía Mỹ gần đây đã yêu cầu Hàn Quốc điều chỉnh.Mặt khác, phía Washington đã đưa ra lập trường "hợp tác" với Seoul, chỉ một ngày sau khi ông Han được khôi phục chức vụ sau phán quyết của Tòa án Hiến pháp.Văn phòng Thủ tướng cho biết Nhà Trắng khẳng định sẽ tập trung hợp tác với Quyền Tổng thống và Chính phủ Hàn Quốc. Đây là lập trường chính thức đầu tiên của Chính phủ Tổng thống Donald Trump kể từ sau khi ông Han giữ chức Quyền Tổng thống.