Hơn 28% thanh thiếu niên Hàn Quốc từng sống cô lập và ẩn mình

Photo : YONHAP News

Bộ Phụ nữ và gia đình cùng Viện nghiên cứu chính sách thanh thiếu niên Hàn Quốc ngày 25/3 đã công bố kết quả khảo sát đầu tiên về thực trạng thanh thiếu niên sống cô lập và ẩn mình, tiến hành từ tháng 6 đến tháng 8 năm ngoái đối với 19.160 thanh thiếu niên từ 9-24 tuổi trên toàn quốc.Thanh thiếu niên sống cô lập hoặc ẩn mình chỉ những người trẻ ít ra ngoài hoặc gần như không tham gia các hoạt động xã hội.Kết quả cho thấy khoảng 5.484 thanh thiếu niên, tương đương với 28,6% từng trải qua tình trạng sống cô lập, tách biệt với xã hội. Mức độ hài lòng với cuộc sống của nhóm này chỉ đạt 4,76 điểm trên thang điểm 10, thấp hơn nhiều so với mức trung bình 7,35 điểm của thanh thiếu niên bình thường.Xét về giới tính, 70,1% là nữ và 29,9% là nam. Xét theo độ tuổi, nhóm từ 19-24 tuổi chiếm 50,4%, nhóm từ 13-18 tuổi chiếm 45,2%, và từ 9-12 tuổi chiếm 4,5%.Về thời kỳ bắt đầu sống ẩn mình hoặc cô lập, 72,3% cho biết đã bắt đầu rơi vào tình trạng này trước 18 tuổi.Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là do gặp khó khăn trong các mối quan hệ xã hội như bạn bè (65,5%). Các lý do khác bao gồm áp lực học tập (48,1%) và lo lắng thăng tiến, nghề nghiệp (36,8%). Đặc biệt, trong nhóm tuổi từ 19–24, tỷ lệ người gặp khó khăn liên quan đến nghề nghiệp và thăng tiến chiếm tới 47,2%, cao hơn 20% so với các nhóm tuổi khác.Đáng lo ngại là 62,5% thanh thiếu niên sống cô lập, ẩn mình từng có ý nghĩ muốn chết. Số thanh thiếu niên trong nhóm này cảm thấy tình trạng sức khỏe thể chất và tinh thần không tốt lần lượt là 48,9% và 60,6%.Có 71,7% thanh thiếu niên sống cô lập bày tỏ mong muốn thoát khỏi cuộc sống hiện tại, nhưng 39,7% trong số này lại rơi vào tình trạng sống cô lập, ẩn mình trở lại.Lý do thanh thiếu niên một lần nữa rơi vào cảnh sống cô lập, ẩn mình phổ biến nhất là do quá mệt mỏi và kiệt sức (30,7%), tiếp theo là chưa giải quyết được nguyên nhân khiến bản thân rơi vào tình trạng này (20,9%), thiếu tiền bạc hoặc thời gian (17,4%) và thoát khỏi cuộc sống cô lập nhưng không hiệu quả (12,6%).