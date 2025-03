87% du học sinh nước ngoài mong muốn xin việc tại Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc (KBIZ) ngày 26/3 công bố kết quả khảo sát về định hướng của du học sinh nước ngoài sau khi tốt nghiệp, tiến hành đối với 805 du học sinh đang theo học các trường đại học, cao đẳng trong nước.Trong số này, có 86,5% du học sinh trả lời mong muốn xin việc làm tại Hàn Quốc sau khi tốt nghiệp. Đặc biệt, tỷ lệ này ở du học sinh hệ cao đẳng là 90,8%. 85,3% du học sinh khu vực Seoul và lân cận thủ đô mong muốn ở lại Hàn Quốc làm việc, thấp hơn tỷ lệ du học sinh các địa phương còn lại với 87,2%.Trong số các lý do du học sinh muốn xin việc tại Hàn Quốc, 35,2% chọn lý do "muốn tiếp tục sống tại Hàn Quốc", chiếm tỷ lệ cao nhất; 27,7% là do "mức lương tại Hàn Quốc cao hơn nước mình", 25,6% là "muốn làm việc ở lĩnh vực quan tâm".Tuy nhiên, có 66,7% du học sinh trả lời rằng khó xin được visa cho lao động chuyên môn E-7 để có thể xin được việc làm tại Hàn Quốc sau khi tốt nghiệp. Lý do khó được cấp visa này là bởi "ít doanh nghiệp tuyển du học sinh bằng visa E-7" (40%), "số ngành nghề visa E-7 rất hạn chế" (21,4%) và "thiếu thông tin doanh nghiệp cung cấp visa E-7" (19,6%).Nhiều du học sinh bày tỏ mong muốn được cấp visa lao động phổ thông E-9, mà theo chế độ hiện hành không cho phép chuyển từ visa du học (D-2) hay visa tìm việc (D-10) sang loại visa này.58,8% du học sinh trả lời trong trường hợp được cấp visa E-9 thì họ mong muốn xin việc ở khối sản xuất của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đặc biệt, 67,2% du học sinh hệ cao đẳng trả lời hy vọng được cấp visa E-9.Vào tháng 11 năm ngoái, dự thảo sửa đổi một phần Luật về tuyển dụng lao động nước ngoài, có nội dung cho phép cấp visa E-9 cho du học sinh, đã được trình lên Quốc hội nhưng hiện vẫn đang bị bảo lưu.Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ phân tích nhiều du học sinh nước ngoài bị hạn chế cơ hội việc làm do khó được cấp visa E-7. Đây cũng là một rào cản đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ đang gặp khó khăn về việc tuyển dụng nhân lực.Theo KBIZ, nếu tích cực tuyển dụng những du học sinh thông thạo tiếng Hàn vào hoạt động sản xuất của doanh nghiệp vừa và nhỏ thì sẽ có thể mang lại hiệu quả là nâng cao năng suất, phòng ngừa tai nạn lao động. Do đó, Chính phủ cần xem xét chặt chẽ về việc cấp phép chuyển đổi visa E-9.