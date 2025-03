Số trẻ chào đời tại Hàn Quốc trong tháng 1/2025 tăng

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 26/1 công bố "Xu hướng dân số tháng 1/2025". Theo báo cáo này, số trẻ chào đời trong tháng 1 vừa qua là 23.947 trẻ, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng kỷ lục theo riêng các tháng 1 tính từ khi có thống kê liên quan vào tháng 1/1981. Số trẻ chào đời đã tăng 7 tháng liên tiếp kể từ tháng 7 năm ngoái.Tổng tỷ suất sinh (dự đoán số trẻ trung bình mà một người phụ nữ sinh ra trong suốt thời kỳ sinh đẻ) tháng 1 là 0,88 trẻ, cao hơn 0,08 trẻ so với tháng 1 năm ngoái, và cao hơn 0,86 trẻ so với tháng 1/2023.Cục Thống kê giải thích tỷ lệ sinh tăng cao như trên là do hiệu ứng cơ sở, số lượng trẻ chào đời tháng 1 năm ngoái ở mức thấp, cùng với đó là ảnh hưởng từ sự gia tăng quy mô dân số ở độ tuổi sinh sản. Ngoài ra, các yếu tố như sự thay đổi về chính sách, nhận thức về việc kết hôn và sinh con cũng tác động tới tỷ lệ sinh.Số cặp kết hôn, một chỉ số để dự đoán về tỷ lệ sinh, vẫn tiếp tục đà tăng trong tháng 1 với 20.153 cặp, tăng 0,7% so với cùng kỳ một năm trước. Số cặp ly hôn là 6.922 cặp, giảm 12,8%.Số người tử vong trong tháng 1 là 39.473 người, tăng 21,9% so với cùng kỳ năm trước. Do số người tử vong cao hơn số trẻ chào đời, dân số Hàn Quốc giảm tự nhiên 15.526 người trong tháng 1.