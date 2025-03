Công khai tài sản của hơn 2.000 quan chức cấp cao Chính phủ Hàn Quốc và địa phương

Photo : YONHAP News

Ủy ban đạo đức công chức Hàn Quốc ngày 27/3 đã công bố tài sản của 838 quan chức cấp cao các ban ngành Chính phủ và 1.209 quan chức thuộc chính quyền địa phương.Tài sản bình quân của các công chức cấp cao kê khai tính đến thời điểm 31/12/2024 là 2,06 tỷ won (1,4 triệu USD). Trong đó, các quan chức này sở hữu trung bình 1,08 tỷ won (734.908 USD), bạn đời là 803,68 triệu won (546.880 USD) và bố mẹ hay con cái là 169,94 triệu won (115.639 USD).Trong số các đối tượng công khai tài sản, khoảng 1.440 người (70,3%) có tài sản tăng, trong khi 607 người (29,7%) có tài sản giảm so với lần kê khai trước đó. Xét theo quy mô tài sản, số người sở hữu trên 2 tỷ won (1,4 triệu USD) là 644 người, chiếm 31,5%. Số người có từ 1 tỷ won (680.471 USD) đến 2 tỷ won là 610 người (29,8%), và 373 người (18,2%) có từ 500 triệu won (340.235 USD) đến 1 tỷ won.Tổng thống Yoon Suk Yeol không thể khai báo biến động tài sản trong lần này do bị tạm giam để điều tra về cáo buộc liên quan đến tội nổi loạn. Đây là lần đầu tiên đương kim Tổng thống không có tên trong danh sách kê khai tài sản kể từ khi áp dụng hệ thống này vào năm 1993.Tuy nhiên, do được hủy bỏ lệnh tạm giam hôm 8/3 vừa qua, ông Yoon sẽ phải nộp khai báo biến động tài sản trong vòng hai tháng tới và số tài sản biến động sẽ được công bố trong đợt tiếp theo.Trong số 54 quan chức cấp Thư ký trở lên thuộc Văn phòng Tổng thống, không bao gồm Tổng thống Yoon, người khai báo nhiều tài sản nhất là Thư ký Nhân sự Lee Won-mo, với tổng tài sản khoảng 39,78 tỷ won (27,1 triệu USD).Quyền Tổng thống Han Duck-soo đã khai báo tài sản khoảng 8,7 tỷ won (5,9 triệu USD), tăng 380 triệu won (258.578 USD) so với lần khai trước. Trong số các Thị trưởng, Thị trưởng Seoul Oh Se-hoon có tài sản lớn nhất với khoảng 7,4 tỷ won (5,03 triệu USD).Mặt khác, tỷ lệ từ chối khai báo tài sản của bố mẹ và con cái với lý do sống độc lập là 952 người, chiếm 46,5%. Tỷ lệ từ chối này tăng qua từng năm, từ 39,9% năm 2023 lên 43,6% vào năm ngoái và năm nay còn tăng cao hơn.