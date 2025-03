Chính phủ và chính giới Hàn Quốc dốc toàn lực ứng phó với cháy rừng

Photo : YONHAP News

Trong bối cảnh các vụ cháy rừng quy mô lớn tại tỉnh Nam Jeolla đang tiếp tục lan rộng, Quyền Tổng thống Hàn Quốc Han Duck-soo ngày 27/3 đã đưa ra chỉ thị khẩn, yêu cầu không để xảy ra bất kỳ sơ suất nào trong công tác cứu trợ và hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi cháy rừng.Ông Han còn yêu cầu Quyền Bộ trưởng Hành chính và an toàn kiêm Chủ tịch Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương nhằm đối phó với các vụ cháy rừng Ko Ki-dong phải thường trực tại tỉnh Bắc Gyeongsang để chỉ huy tổng thể cho đến khi đám cháy được dập tắt.Quốc hội Hàn Quốc cũng đã hoãn phiên họp toàn thể dự kiến diễn ra vào ngày 27/3 để tập trung ứng phó với cháy rừng.Đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân đã tổ chức cuộc họp đầu tiên của Ủy ban ứng phó đặc biệt với cháy rừng, nhận định đây là tình trạng khẩn cấp của quốc gia. Đảng này nhấn mạnh chính giới phải có trách nhiệm trong việc bảo vệ tính mạng và sự an toàn của người dân. Đảng cầm quyền hiện cũng đang triển khai hỗ trợ vật tư cứu trợ cho người dân và tiến hành gây quỹ quyên góp trong đảng.Về phía đảng đối lập Dân chủ đồng hành, Chủ tịch đảng Lee Jae-myung cùng các nghị sĩ đã đến thăm những khu vực bị thiệt hại do cháy rừng như thành phố Andong và huyện Uiseong (tỉnh Bắc Gyeongsang) trong hai ngày để kiểm tra tình hình thiệt hại và động viên người dân địa phương. Đảng đối lập cũng có kế hoạch lập nhóm chuyên trách (TF) cấp đảng để hỗ trợ khắc phục thiệt hại và đưa ra các đối sách ngăn ngừa cháy rừng tái diễn.Mặc dù, hai đảng đã có được tiếng nói chung trong việc nhấn mạnh tính cần thiết của ngân sách bổ sung liên quan đến thiệt hại do cháy rừng, nhưng vẫn còn nhiều tranh cãi.Đảng cầm quyền chỉ trích việc đảng đối lập đã phản đối việc lập ngân sách bổ sung như lập khoản dự phòng thiên tai vốn từng bị cắt giảm vào năm ngoái. Trong khi đó, đảng Dân chủ đồng hành phản bác rằng khoản dự phòng 1.600 tỷ won (1,08 tỷ USD) hiện tại là đủ để chi trả, cáo buộc đảng Sức mạnh quốc dân đang dùng ngân sách bổ sung làm công cụ tranh cãi chính trị.