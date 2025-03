Trung Quốc giải thích về kết cấu thép lắp đặt gần đây trên vùng biển phía Tây bán đảo Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Đại sứ quán Trung Quốc tại Hàn Quốc ngày 26/3 đã ra tuyên bố dưới danh nghĩa người phát ngôn, cho biết công trình kết cấu cốt thép mà Trung Quốc lắp đặt tại "Vùng biển biện pháp tạm thời Hàn-Trung" (PMZ) trên biển Hoàng Hải, vùng biển phía Tây bán đảo Hàn Quốc là cơ sở nuôi trồng thủy sản biển sâu. Bắc Kinh giải thích công trình này nằm trong vùng ven biển Trung Quốc, được lắp đặt để khai thác hợp lý nguồn tài nguyên biển ven bờ của nước này.Trung Quốc khẳng định động thái này phù hợp với luật pháp trong nước và quốc tế, không vi phạm Hiệp định ngư nghiệp Hàn-Trung, cũng như không ảnh hưởng đến quyền lợi của Hàn Quốc theo Hiệp định.Đại sứ quán cũng nhấn mạnh Bắc Kinh đang áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp bảo vệ môi trường và đảm bảo an toàn đối với các cơ sở nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản biển sâu, sẽ không gây ảnh hưởng đến môi trường biển cũng như an toàn hàng hải.Tuyên bố này được đưa ra sau khi Seoul chỉ trích mạnh mẽ việc Bắc Kinh lắp đặt trái phép các kết cấu tương tự tại vùng biển phía Tây. Trung Quốc cũng bác bỏ rằng nhiều cáo buộc của Hàn Quốc không đúng với sự thật.Trung Quốc được cho là đã lắp đặt hai kết cấu nói trên vào khoảng tháng 4-5 năm ngoái, và có dấu hiệu muốn lắp đặt thêm một kết cấu nữa vào đầu năm nay. Động thái này đã bị Chính phủ Hàn Quốc phát hiện, nhưng vẫn khó có thể phản đối hành động này của Trung Quốc một cách trực diện.Seoul và Bắc Kinh hiện đang thảo luận vấn đề hoạch định ranh giới vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) trên vùng biển phía Tây. Tuy nhiên, do quá trình thảo luận đã bị kéo dài, hai bên đã ký Hiệp định ngư nghiệp song phương vào năm 2000 để tránh tranh chấp trong lĩnh vực ngư nghiệp.Theo Hiệp định, vùng biển biện pháp tạm thời là một phần của vùng biển chồng lấn EEZ 200 hải lý giữa hai bên, là nơi tàu cá hai bên có thể tiến hành hoạt động đánh bắt cá. Hiệp định có quy định số lượng tàu cá và sản lượng cho phép, nhưng không có điều khoản nào liên quan đến việc lắp đặt công trình.Giới ngoại giao nhận định Trung Quốc có khả năng đang sử dụng các công trình này để tạo lợi thế trong quá trình thảo luận hoạch định ranh giới biển. Đó là bởi vị trí đặt các kết cấu của Bắc Kinh được cho là nằm gần phía Trung Quốc hơn so với đường phân giới mà Hàn Quốc đề xuất làm ranh giới EEZ, nên Seoul khó có thể phản đối mạnh mẽ.Ngoài ra, giới ngoại giao cũng đang xem xét đến thực tế là những kết cấu này khác với các đảo nhân tạo mà Trung Quốc bồi đắp nhằm lấy làm căn cứ để khẳng định chủ quyền trên vùng biển Hoa Nam (Việt Nam gọi là biển Đông).Tuy nhiên, Bắc Kinh không chỉ đơn phương lắp đặt các kết cấu trong vùng biển đang trong quá trình thảo luận hoạch định ranh giới, mà còn cản trở tàu Hàn Quốc khảo sát mục đích sử dụng thực tế. Theo đó, Seoul đã chỉ ra vấn đề này qua các kênh ngoại giao và yêu cầu Bắc Kinh kiềm chế các động thái nói trên.Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết Chính phủ đang tích cực ứng phó nhằm đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp trên vùng biển phía Tây bán đảo Hàn Quốc.