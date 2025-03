Cộng đồng quốc tế gửi lời chia buồn về các vụ cháy rừng ở Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Nhiều quốc gia như Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc ngày 26/3 đã gửi lời chia buồn tới Hàn Quốc trước những thiệt hại về người do các vụ cháy rừng gây ra.Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn trong buổi họp báo thường kỳ cho biết các vụ cháy rừng xảy ra gần đây tại một số khu vực ở Hàn Quốc đã gây ra thương vong và thiệt hại về tài sản. Trung Quốc xin gửi lời chia buồn tới các nạn nhân, chia sẻ niềm an ủi tới gia đình những nạn nhân cùng những người bị thương.Đại sứ Nhật Bản tại Hàn Quốc Mizushima Koichi thể hiện sự đau buồn trước việc nhiều người đã mất đi sinh mạng quý giá và chịu thiệt hại vì cháy rừng, gửi lời chia buồn chân thành đến gia đình nạn nhân và cầu nguyện cho những người đã mất. Ông Mizushima Koichi còn bày tỏ lòng kính trọng sâu sắc đến tất cả những người đang nỗ lực trong công tác chữa cháy, cứu hộ và hỗ trợ, hy vọng ngọn lửa tại Hàn Quốc sẽ sớm được dập tắt.Đại sứ quán Mỹ tại Hàn Quốc cũng gửi lời chia buồn sâu sắc trước những tổn thất và thiệt hại về người do cháy rừng gây ra. Mỹ gửi lời an ủi chân thành nhất đến gia quyến các nạn nhân cũng như tất cả những người bị ảnh hưởng từ vụ việc này.Đại sứ Anh Colin Crooks và Đại sứ quán Pháp tại Hàn Quốc cũng bày tỏ sự đau lòng trước các vụ cháy rừng tại tỉnh Nam Jeolla, cầu nguyện và hy vọng làng Hahoe (thành phố Andong), một di sản văn hóa thế giới được Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận, sẽ được bảo vệ an toàn khỏi ngọn lửa.Đám cháy lần này đã bùng phát ở huyện Uiseong (tỉnh Bắc Gyeongsang) và lan rộng ra nhiều thành phố, huyện thuộc khu vực Đông Bắc tỉnh Bắc Gyeongsang. Gió mạnh đã khiến đám cháy tiếp tục lan nhanh. Chính phủ Hàn Quốc cho biết số người thiệt mạng vì cháy rừng hiện đã lên tới 26 người tính đến sáng ngày 27/3.