Quân đội miền Bắc chịu thương vong do vụ nổ mìn gần ranh giới quân sự liên Triều vài ngày trước

Photo : YONHAP News

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc ngày 27/3 công bố tài liệu về các động thái của quân đội Bắc Triều Tiên gần đây, cho biết từ đầu tháng này, quân đội miền Bắc đã điều động hàng chục tới hàng trăm binh sĩ tiến hành gia cố hàng rào thép gai ở khu vực biên giới liên Triều. Khu vực này vài ngày trước đã xảy ra một vụ tai nạn nổ mìn, gây ra thương vong đáng kể.Quân đội Hàn Quốc cho biết đây là vụ tai nạn nổ mìn đầu tiên trong năm nay. Trong năm ngoái, đã có hơn 20 vụ tai nạn nổ mìn xảy ra trong quá trình miền Bắc tiến hành công tác gia cố gần khu vực biên giới. Hiện quân đội Hàn Quốc đang giám sát chặt chẽ các hoạt động của Bắc Triều Tiên, đối phó với khả năng binh lính nước này xâm phạm đường ranh giới quân sự trong quá trình làm việc.Ngoài ra, Hội đồng tham mưu trưởng liên quân cũng xác nhận rằng vào đầu tháng này, Bắc Triều Tiên đã lắp đặt và vận hành một camera giám sát trên cột điện đầu tiên ở phía Bắc ranh giới quân sự liên Triều trong số các cột điện chạy dọc tuyến đường bộ Gyeongui, nằm trong Khu phi quân sự liên Triều (DMZ).Trước đó, miền Bắc đã tháo dỡ 11 cột điện dọc tuyến đường bộ Gyeongui bên trong DMZ, nhưng không phá dỡ cột điện nói trên.Hội đồng tham mưu trưởng liên quân nhấn mạnh các hoạt động tác chiến của quân đội Hàn Quốc có thể bị lộ dưới camera giám sát nói trên, nên quân đội đang hết sức cảnh giác trong quá trình tác chiến và duy trì trạng thái sẵn sàng đối phó.Từ tháng 12 năm ngoái, Bắc Triều Tiên đang tiến hành tập trận mùa đông, nhưng quy mô năm nay thu hẹp hơn so với mọi năm, được phân tích là do nước này phải huy động binh lính tham gia các dự án xây dựng nhà máy tại địa phương, hoặc tới khu vực tiền tuyến, hay chuẩn bị cử binh thêm sang Nga và do tình trạng thiếu năng lượng dai dẳng.Thời gian gần đây, chính quyền miền Bắc liên tục ra tuyên bố chỉ trích cuộc tập trận chung của liên quân Hàn-Mỹ và việc Washington điều động tài sản chiến lược tới gần khu vực bán đảo Hàn Quốc, vừa tiếp tục thị uy về năng lực hạt nhân, được phân tích là một chiến lược nhằm "tự nâng cao giá trị bản thân".Hội đồng tham mưu trưởng liên quân phân tích về mặt đối nội, năm nay là kỷ niệm 80 năm thành lập đảng Lao động, năm cuối cùng trong Kế hoạch phát triển kinh tế và quốc phòng 5 năm, nên Bình Nhưỡng sẽ tập trung để tạo ra những thành quả rõ nét.Về chính sách đối với Hàn Quốc, miền Bắc sẽ tiếp tục nghe ngóng tình hình nội bộ miền Nam để tìm phương án đối phó, vẫn giữ nguyên đường lối là xem thường Seoul và coi quan hệ liên Triều là quan hệ giữa hai quốc gia thù địch.Mặt khác, Hội đồng tham mưu trưởng liên quân cho biết trong số hơn 11.000 binh sĩ mà Bắc Triều Tiên cử sang Nga tham chiến với Ukraine, đã có khoảng 4.000 binh lính thiệt mạng. Trong vòng hai tháng đầu năm nay, nước này đã cử thêm khoảng 3.000 quân viện trợ.Ngoài binh lực, miền Bắc vẫn đang tiếp tục hỗ trợ tên lửa, trang thiết bị pháo binh và đạn dược cho quân đội Nga. Cho tới hiện tại, Bình Nhưỡng đã hỗ trợ cho Nga một lượng đáng kể tên lửa đạn đạo tầm ngắn (SRBM), pháo tự hành cỡ nòng 170 mm, 220 pháo phản lực cỡ nòng 240 mm, dự kiến số lượng có thể sẽ tăng lên tùy theo tình hình chiến sự Nga-Ukraine.