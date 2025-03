Đại sứ Hàn Quốc tại Liên hợp quốc kêu gọi Bắc Triều Tiên dừng hợp tác quân sự với Nga

Photo : YONHAP News

Tại cuộc họp mở của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc về vấn đề hòa bình và duy trì an ninh cho Ukraine diễn ra tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ) vào ngày 26/3 (giờ địa phương), Đại sứ Hàn Quốc tại Liên hợp quốc Hwang Joon-kook đã kêu gọi Bắc Triều Tiên dừng ngay hợp tác quân sự trái phép với Nga.Ông Hwang nhấn mạnh chiến tranh Nga-Ukraine không chỉ gây ra nỗi thống khổ cho người dân hai nước, mà còn cho cả các binh sĩ và gia đình của họ tại miền Bắc. Chính quyền Bình Nhưỡng phải chấm dứt việc lấy người dân nước mình làm vật hy sinh để đổi lấy sự hỗ trợ quân sự, chính trị và kinh tế từ Matxcơva.Đại sứ Hwang nhắc đến việc các tù binh Bắc Triều Tiên tiết lộ trước truyền thông nước ngoài rằng họ đã bị chính quyền lừa là cử đi huấn luyện, nhưng trên thực tế là tham gia chiến tranh Ukraine. Ngay cả gia quyến của những binh sĩ đã thiệt mạng chỉ được biết về việc con em mình được cử đi chiến đấu sau khi nhận giấy chứng tử từ chính quyền. Thậm chí, giới chức miền Bắc còn bắt họ phải ký cam kết giữ kín bí mật này.Ông Hwang cũng đề cập tới việc Thư ký Hội đồng an ninh quốc gia Nga Sergey Shoigu gần đây đã đến thăm Bắc Triều Tiên, hội đàm với Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un, tái khẳng định về việc thực thi "Hiệp định đối tác chiến lược toàn diện Nga-Triều".Đại sứ Hàn Quốc tại Liên hợp quốc đánh giá điều này cho thấy Bình Nhưỡng và Matxcơva sẽ còn tiếp tục hợp tác quân sự trái phép, đi ngược lại toàn diện những nỗ lực nhằm chấm dứt sớm chiến tranh Nga-Ukraine của cộng đồng quốc tế.