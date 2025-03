Quyền Tổng thống Hàn Quốc gửi thư kêu gọi sinh viên y khoa quay trở lại trường học

Photo : YONHAP News

Quyền Tổng thống Hàn Quốc Han Duck-soo ngày 27/3 đã gửi một bức thư với tiêu đề “Thư gửi các sinh viên y khoa” tới 40 trường đại học y trên toàn quốc thông qua Bộ Giáo dục, nhằm kêu gọi các sinh viên y khoa đang bảo lưu kết quả học tập quay trở lại giảng đường.Với tư cách là Quyền Tổng thống, người đang điều hành Chính phủ và cũng là một người đi trước, ông Han bày tỏ sự day dứt và áy náy khi nghĩ đến những trăn trở của các sinh viên y khoa về định hướng tương lai.Quyền Tổng thống cũng thể hiện tiếc nuối về sự thiếu hụt giao tiếp và niềm tin giữa Chính phủ và sinh viên y khoa. Ông Han một lần nữa nhấn mạnh rằng Chính phủ đã tiếp nhận đề xuất từ hiệu trưởng và trưởng khoa các trường y, khẳng định sẽ tiếp tục giữ vững cam kết đó trong thời gian tới. Ông hy vọng các sinh viên y khoa đừng do dự thêm nữa và sớm trở lại giảng đường. Chính phủ sẽ tập trung hỗ trợ để các sinh viên có thể hoàn toàn tập trung vào việc học.Việc Quyền Tổng thống Han gửi thư kêu gọi sinh viên y khoa quay lại trường được cho là nhằm ứng phó với tình trạng nhiều sinh viên trường y vẫn chưa quay lại trường hoặc còn do dự trong việc tiếp tục việc học, do phản đối chính sách tăng chỉ tiêu tuyển sinh ngành Y của Chính phủ.