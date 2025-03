Mỹ và Nhật Bản chia buồn với Hàn Quốc về thiệt hại do cháy rừng

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 27/3 (giờ địa phương) đã ra tuyên bố dưới danh nghĩa người phát ngôn, chia buồn với Hàn Quốc trước những thiệt hại to lớn về người và tài sản, bao gồm cả di tích lịch sử do cháy rừng gây ra tại khu vực phía Đông Nam.Washington khẳng định sẽ luôn đồng hành cùng Seoul trong lúc khó khăn. Lực lượng quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc cũng đang hỗ trợ chữa cháy rừng và chuẩn bị để hỗ trợ cho các địa phương chịu thiệt hại. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng gửi lời chia buồn tới gia quyến những nạn nhân đã thiệt mạng, những chiến sĩ cứu hỏa đã hy sinh trong quá trình chữa cháy rừng.Bộ Ngoại giao Mỹ nhắc tới vụ cháy rừng nghiêm trọng tại khu vực miền Tây nước này gần đây, nhấn mạnh sẽ không quên sự hỗ trợ của Hàn Quốc khi Mỹ bị thiệt hại nặng nề do cháy rừng ở bang Los Angeles và Hawaii; khẳng định sẽ luôn đồng hành cùng Hàn Quốc như điều mà Seoul đã làm.Trước đó, Ngoại trưởng Nhật Bản Iwaya Takeshi ngày 27/3 cũng chia buồn với Hàn Quốc về thiệt hại nặng nề do cháy rừng, tập trung tại hai tỉnh Bắc và Nam Gyeongsang. Bộ Ngoại giao Nhật Bản cũng gửi lời chia buồn tới gia quyến, cầu mong những người đã hy sinh được an nghỉ, mong người dân địa phương sớm vượt qua khó khăn, khôi phục đời sống thường nhật.Đại sứ Nhật Bản tại Hàn Quốc Mizushima Koichi đã gửi thông điệp chia buồn sâu sắc tới Chính phủ Hàn Quốc, bày tỏ sự ngưỡng mộ tới những con người đang gồng mình dập lửa, cứu hộ và hỗ trợ, cầu mong các vụ cháy rừng ở Hàn Quốc sẽ sớm được dập tắt.