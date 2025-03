Hàn Quốc tăng tần suất các chuyến bay quốc tế giai đoạn mùa hè năm 2025

Photo : YONHAP News

Bộ Địa chính và giao thông Hàn Quốc ngày 28/3 công bố đã ấn định lịch trình khai thác các đường bay định kỳ nội địa và quốc tế giai đoạn mùa hè năm 2025 do các hãng hàng không trong và ngoài nước đệ trình.Lịch trình bay giai đoạn mùa hè kéo dài trong vòng 7 tháng từ ngày 30/3 tới ngày 25/10. Trong đó, số đường bay quốc tế là 246, khai thác tối đa 4.783 chuyến/tuần, tăng 5,6% so với giai đoạn mùa hè năm ngoái, và giảm 2,3% so với đợt mùa đông. Đặc biệt, số chuyến bay quốc tế bình quân tuần tăng 3,6% so với cùng kỳ năm 2019, trước khi bùng phát dịch COVID-19.Các đường bay từng bị dừng khai thác vào mùa đông năm ngoái, như Incheon đi Zurich (Thụy Sĩ), Calgary (Canada), Zagreb (Croatia) và Gimhae đi Tây An (Trung Quốc) sẽ được khai thác trở lại.Các đường bay đông khách mùa hè như Incheon đi Praha (Séc), London (Anh), Almaty (Kazakhstan) và Gimhae-Ulaanbaatar (Mông Cổ), Daegu-Fukuoka (Nhật Bản) sẽ được tăng chuyến. Mùa hè năm nay sẽ có thêm một đường bay mới là Incheon-Kobe (Nhật Bản).Đối với các đường bay nội địa, có 19 đường bay khai thác 1.850 chuyến mỗi tuần, tăng 19 chuyến so với giai đoạn mùa hè năm ngoái. Trong đó đường bay Jeju là 1.558 chuyến/tuần.Bộ Địa chính cho biết lịch trình bay trên được quyết định nhằm đáp ứng nhu cầu bay tăng cao trong mùa hè tới đảo Jeju, vừa đảm bảo khai thác ổn đường bay địa phương quy mô nhỏ.Đối với sân bay quốc tế Muan (tỉnh Nam Jeolla), hiện đang bị đóng cửa sau thảm họa máy bay Jeju Air, Bộ Địa chính sẽ xem xét về tính an toàn và hỗ trợ khai thác sau khi sân bay được mở cửa trở lại và có đề nghị từ hãng hàng không. Sân bay Muan dự kiến bị đóng cửa tới ngày 18/4.