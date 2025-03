Hơn 42% thanh thiếu niên Hàn Quốc có nguy cơ phụ thuộc quá mức vào smartphone

Photo : KBS News

Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông Hàn Quốc ngày 27/3 đã công bố kết quả khảo sát thực trạng chênh lệch thông tin số, khả năng truy cập các trang web và tình trạng phụ thuộc quá mức vào smartphone.Kết quả cho thấy tỷ lệ thanh thiếu niên thuộc nhóm có nguy cơ phụ thuộc quá mức vào điện thoại thông minh trong năm ngoái là 42,6%, tăng 2,5% so với năm trước đó.Tỷ lệ phụ thuộc quá mức vào smartphone ở trẻ nhỏ và thiếu nhi cũng tăng nhẹ 0,9% lên 25,9%. Ngược lại, tỷ lệ này ở người trưởng thành là 22,4%, và ở nhóm tuổi 60 là 11,9%, lần lượt giảm 0,3% và 1,6% so với năm 2023.Xét trên toàn bộ số người sử dụng smartphone, tỷ lệ người có nguy cơ phụ thuộc quá mức là 22,9%, giảm 0,2% so với năm trước, duy trì xu hướng giảm kể từ mức 23,6% vào năm 2022.Nhóm có nguy cơ phụ thuộc quá mức vào điện thoại thông minh bao gồm cả nhóm nguy cơ cao và nhóm nguy cơ tiềm ẩn. Trong khi tỷ lệ nhóm nguy cơ cao ở các nhóm tuổi khác gần như không thay đổi, thì ở nhóm tuổi 60 lại tăng từ khoảng 3-3,1% vào năm 2022 và 2023 lên 3,7% trong năm ngoái.