Photo : YONHAP News

Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) ngày 27/3 (giờ địa phương) công bố kết quả điều tra cho biết việc Nhật Bản xả nước thải nhiễm xạ của nhà máy điện nguyên tử Fukushima số 1 ra biển là được tiến hành phù hợp với các tiêu chuẩn an toàn quốc tế.Nhóm chuyên trách (TF), gồm các chuyên gia từ 11 nước trong đó có Hàn Quốc, đã đến Nhật Bản từ ngày 9-12/12 năm ngoái để điều tra về vấn đề này. Đây là kết quả báo cáo điều tra lần thứ ba kể từ khi Tokyo bắt đầu xả nước thải nhiễm xạ ra biển vào tháng 8/2023.Nhóm chuyên trách đã kiểm tra các bể chứa nước thải đã được pha loãng trước khi xả ra biển, các van điều tiết lưu lượng, cũng như đánh giá tính độc lập trong công tác lấy mẫu và phân tích nồng độ chất phóng xạ do các chuyên gia thường trú của IAEA thực hiện tại chỗ trong mỗi đợt xả thải.Ngoài ra, nhóm chuyên trách cũng xem liệu cơ quan quản lý của Nhật Bản có duy trì kế hoạch kiểm tra toàn diện nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình xả thải hay không, và liệu các thiết bị phân tích, cơ sở vật chất có được vận hành đúng theo tiêu chuẩn hay không.IAEA đánh giá kết quả báo cáo lần thứ ba này đồng nhất với kết luận của hai đợt điều tra trước đó. Cách xử lý và xả nước thải của Nhật Bản đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn quốc tế, và công tác giám sát tại hiện trường cũng đang được duy trì theo đúng yêu cầu.Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế cho biết nếu Nhật Bản tiếp tục xả nước thải nhiễm xạ ra biển đúng theo kế hoạch, thì tác động của các đồng vị phóng xạ đến sức khỏe con người và môi trường sẽ ở mức không đáng kể.Tokyo đang xả nước thải được lưu trữ trong các bể tại nhà máy điện nguyên tử Fukushima số 1 ra biển sau khi được xử lý bởi thiết bị khử đa nguyên tử (ALPS) và pha loãng với nước biển. Nước này tiến hành xả 7.800 tấn nước thải mỗi đợt. Cho tới nay, Nhật Bản đã thực hiện 10 đợt với tổng cộng 78.300 tấn nước thải nhiễm phóng xạ được xả ra biển. Đợt xả thải lần thứ 11 diễn ra từ ngày 12-30/3.